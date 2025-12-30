Se conoció el ranking de novatos de la Fórmula 1 2025: qué puesto ocupó Franco Colapinto

El cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1 dejó un balance con matices para Franco Colapinto . Más allá de las limitaciones de Alpine , el piloto argentino logró afirmarse en la categoría y cerrar su primer año completo con señales claras de adaptación y crecimiento.

Con el calendario ya terminado y Lando Norris consagrado campeón, el medio británico The Race publicó su ranking de novatos del año . En ese listado, elaborado por el periodista Edd Straw, Colapinto quedó ubicado en el quinto puesto, en una tabla que priorizó el rendimiento individual por encima de los resultados finales.

El primer lugar fue para Isack Hadjar, tras una campaña que lo proyectó directamente a Red Bull. Detrás aparecieron Oliver Bearman, Andrea Kimi Antonelli y Gabriel Bortoleto, mientras que Jack Doohan ocupó el último escalón luego de perder su asiento durante la temporada.

Franco Colapinto figura por primera vez en la lista oficial de pilotos de la Fórmula 1.

El análisis sobre el argentino contextualizó su rendimiento desde el arranque. Fue considerado novato por su participación parcial en 2024 y llegó a la temporada sin pretemporada, con debut tardío y un monoplaza claramente por debajo del resto. “Siempre iba a ser difícil dejar una buena impresión”, explicó el portal británico.

Las primeras carreras mostraron un inicio irregular, con una eliminación temprana en Imola y actuaciones cambiantes. Aun así, hubo señales positivas, como la pelea por puntos en Montreal, que marcaron un punto de inflexión antes del receso.

El crecimiento desde el GP de Hungría y su paridad con Pierre Gasly

Colapinto Briatore Flavio Briatore y Franco Colapinto el día de su renovación con Alpine. Foto: @AlpineF1Team

Desde Hungría en adelante, el crecimiento fue sostenido. Colapinto logró emparejar e incluso superar en ritmo a Pierre Gasly en varias competencias, achicando diferencias en la interna. El duelo terminó 11-7 a favor del francés, un dato valorado por The Race teniendo en cuenta la experiencia de uno y el contexto del otro.

El tramo final volvió a complicarse tras el golpe en Interlagos, que obligó a utilizar un chasis antiguo y reavivó problemas en frenada y curvas. “Con el Alpine en su peor momento, tuvo un final de temporada difícil”, señaló el informe, que de todos modos destacó su velocidad natural y carácter.

De cara a 2026, el análisis fue claro: con una preparación completa, pruebas desde el inicio y un proyecto enfocado en el nuevo reglamento, el argentino tendrá la chance de mostrar su mejor versión desde la primera carrera.