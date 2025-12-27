Se cayó el pase de Enzo Pérez a Argentinos: los dos clubes que pican en punta para quedarse con el ex River

Enzo Pérez rechazó la oferta del conjunto de la Paternal y ahora hay dos equipos que buscan quedarse con los servicios del ex futbolista del Millonario.

Enzo Pérez le dijo que "no" a Argentinos Juniors y ahora hay dos equipos que buscan quedarse con sus servicios.

Luego de despedirse de sus compañeros y todo el cuerpo técnico de River, Enzo Pérez fue uno de los nombres que aún no resolvió su futuro. En un principio, se esperaba que el volante que cumplirá 40 años en febrero se convierta en nuevo refuerzo de Argentinos Juniors (fue tentado por Nico Diez).

Incluso, hace unos días, Raúl Sanzotti, director deportivo del Bicho, habló en diálogo con DSports Radio y lanzó: “Nos gusta, quisimos tener una reunión en privado y salió por todos lados. Ojalá en algún momento pueda estar con nosotros, estamos charlando. No pasa tanto por lo económico, va más por lo deportivo, por lo que queremos pelear”.

Enzo Pérez le dijo que no a Argentinos y evalúa otras ofertas Finalmente y luego de pensarlo algunas semanas, Enzo Pérez desestimó la oferta del elenco de la Paternal y ahora seguirá evaluando las distintas ofertas que tiene sobre la mesa. En primer lugar, el Atlanta United del Tata Martino es uno de los clubes que pretende quedarse con sus servicios.

Enzo Pérez les hizo saber a su círculo íntimo que desea volver a River. ¿Habrá gestión del club? Foto: NA Enzo Pérez les hizo saber a su círculo íntimo que desea volver a River. ¿Habrá gestión del club? Foto: NA La otra opción que tampoco hay que descartar es que regrese a su Mendoza natal para defender los colores de Deportivo Maipú, club del cual surgió y que hoy milita en la Primera Nacional.