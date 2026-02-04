Santino Andino sumó 83 minutos en la Copa de Grecia pero no logró desnivelar

Santino Andino fue protagonista en el encuentro de la Copa de Grecia entre Panathinaikos y PAOK , disputando 83 minutos y mostrando un rendimiento sólido, aunque sin poder romper la férrea defensa rival. El mediocampista mendocino sigue sumando experiencia internacional.

El ex jugador del Tomba tuvo momentos interesantes con el balón:

Estas cifras muestran un jugador que buscó ser participativo en la circulación y crear opciones ofensivas, aunque el rival mantuvo el control defensivo durante gran parte del partido.

CHULU EN GRACIA El delantero mendocino, Santino Andino, volvió a sumar minutos.



Un desempeño sólido de Andino pero sin recompensa

Si bien Andino mostró buen criterio y precisión en sus pases, la defensa compacta del Panathinaikos y del PAOK limitó sus chances de generar ocasiones claras. Pese a no poder convertir ni asistir, el mendocino dejó evidencia de su capacidad para integrarse al juego colectivo y recuperar la pelota en momentos claves.

Próximos desafíos para el mendocino en Europa

Tras estos 83 minutos, Santino Andino sigue acumulando minutos de rodaje en Europa, lo que le permitirá seguir creciendo como futbolista.