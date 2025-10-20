Santino Andino, la buena noticia de Godoy Cruz en medio del caos

Se acabó el Mundial Sub 20 y en Godoy Cruz lo agradecen. Es que más allá de la ilusión que genera la participación de un chico del club en una Copa del Mundo, en el Tomba necesitan de Santino Andino para la recta final del Torneo Clausura , que tiene al equipo peleando por no descender.

La pésima campaña del Expreso en este 2025 no le permitió a su gente ni siquiera disfrutar de los minutos que el Chulu sumó en el Mundial. Lo querían acá, tratando de ayudar a un equipo que hoy está solamente a un punto del descenso.

Andino finalizó anoche su participación en la competencia internacional con el Seleccionado argentino y se sumará, a más tardar este martes, a los entrenamientos con sus compañeros del Tomba .

Godoy Cruz necesita de su gran figura. Más allá de que, incluso con él en cancha, el equipo no consiguió buenos resultados en lo que va del año, da la sensación de que puede ser una pieza clave para que el equipo reaccione en la recta final de la temporada.

¿El objetivo? Hoy, el Tomba no tiene otro que no sea salvarse del descenso . La lucha por permanecer en la categoría no estaba en la lista de metas de la temporada, ya que el Tomba está muy tranquilo en la tabla de los promedios y se armó para pelear la Sudamericana.

Pero los malos rendimientos y los pésimos resultados lo llevaron a caer hasta el fondo en la tabla anual y allí es donde está realmente complicado. Hoy, el conjunto dirigido por Walter Ribonetto tiene 27 puntos, uno más que San Martín de San Juan y tres más que Aldosivi. Este último se está yendo por los promedios, por lo que el objetivo es alejarse del Verdinegro, su próximo rival.

Con la llegada de Andino, el Tomba tendrá dos semanas de trabajo para preparar ese partido, ya que el próximo fin de semana no hay fecha en el fútbol argentino debido a las elecciones legislativas en nuestro país (26/10).

Chulu es la luz de esperando en un equipo que no reacciona, que no gana, que no juega a nada y que está obligado a sumar de a tres ante San Martín.

Santino Andino en el Mundial Sub 20

Tras el gol a Australia, en la segunda fecha y con tan solo un minuto en cancha, había expectativa respecto a la importancia de Santino Andino dentro de la Selección argentina en el Mundial y a los minutos que podía llegar a sumar en el certamen. Pero Diego Placente, el entrenador albiceleste, decidió usarlo menos de lo esperado.

En el comienzo del certamen, ante Cuba, el Chulu fue titular, pero sólo jugó 18 minutos. ¿El motivo? En ese momento del partido fue expulsado el defensor Santiago Fernández y Placente lo sacó para poner a un defensor más.

En el segundo partido, frente a Australia, ingresó a los 50 del complemento y estuvo sólo un minuto en cancha. Y, ante Italia, en el cierre de la fase de grupos, tuvo su partido con mayor participación. Fue titular y jugó 71 minutos.

En octavos de final, frente a Nigeria, el delantero del Tomba ni siquiera ingresó. En cuartos ante México sumó 10 minutos y frente a Colombia, en semis, estuvo un minuto en el campo de juego. En total, fueron 101 minutos de 630 posibles, ya que en la final ante Marruecos, que fue derrota Argentina 2 a 0, tampoco ingresó.

El gol lo anotó ante Australia, con un zapatazo tremendo al ángulo para decretar la goleada 4 a 1.