Santiago Sosa fue a un partido del Ascenso tras su cirugía maxilofacial: así está hoy

Mientras en Racing esperan por su retorno, Santiago Sosa aprovechó el fin de semana para asistir a un partido de la B Metropolitana.

La lesión de Santiago Sosa fue un mazazo muy duro de asimilar para Racing y en un momento muy crítico de la temporada. La fractura malar que sufrió tras el codazo de Marcos Rojo en Río lo dejó afuera de las canchas por lo que queda del año y su ausencia se hizo notar en la revancha ante Flamengo.

El pasado lunes fue operado y los médicos le recomendaron reposo para una óptima recuperación, la cual se estima entre cuatro y seis semanas. El miércoles en el Cilindro se lo vio por primera vez tras la intervención quirúrgica, con vendaje en su rostro, alentando a la Academia frente al Mengao. Y este fin de semana aparecieron nuevas imágenes del capitán blanquiceleste.

Santiago Sosa fue a ver Flandria-Acassuso Santiago Sosa en la tribuna de Flandria Santi Sosa en la tribuna de Flandria. @LacanetteJuan Este sábado, el central de 26 años hizo una inesperada aparición pública en el estadio Carlos V para ver el partido de Flandria contra Acassuso por la fecha 19 del torneo Clausura de la Primera B Metropolitana, en el que el elenco local terminó perdiendo por 2-1.

A Sosa se lo vio bastante distendido, en bermudas y sin remera, con anteojos negros y vendas alrededor de su ojo izquierdo. Los hinchas del Canario, al verlo en la tribuna, se acercaron y se sacaron fotos con él, algunas de las cuales rápidamente se viralizaron en redes sociales.