Roja directa: la dura entrada de López Muñoz que dejó a Leonard Costa con ocho puntos en la cabeza

Una jugada que cambió el partido… y dejó preocupación.

Hernán López Muñoz fue protagonista de una acción fuerte que terminó en su expulsión y en la atención médica de Leonard Costa , quien sufrió un corte que requirió ocho puntos de sutura .

La jugada fue clara en su impacto. El ex volante de Godoy Cruz fue a disputar la pelota con intensidad, pero lo hizo de manera desmedida. Según su propia explicación, no llegó a ver al rival en el momento del cruce, aunque el contacto fue inevitable y muy duro.

El golpe generó preocupación inmediata. Costa debió ser atendido en el campo de juego y posteriormente asistido por el cuerpo médico, que confirmó la necesidad de sutura producto del corte.

Más allá de la intención, la acción abrió el debate. Porque en un contexto de alta intensidad, el límite entre disputar fuerte y excederse vuelve a ponerse en discusión.

Lo concreto es que la jugada dejó consecuencias: un jugador expulsado, otro lastimado… y un partido que cambió por completo.