Roja directa: la dura entrada de López Muñoz que dejó a Leonard Costa con ocho puntos en la cabeza
El ex Godoy Cruz recibió la roja tras una falta dura y desmedida que terminó con Costa herido y con ocho puntos de sutura.
Una jugada que cambió el partido… y dejó preocupación.
Hernán López Muñoz fue protagonista de una acción fuerte que terminó en su expulsión y en la atención médica de Leonard Costa, quien sufrió un corte que requirió ocho puntos de sutura.
La jugada fue clara en su impacto. El ex volante de Godoy Cruz fue a disputar la pelota con intensidad, pero lo hizo de manera desmedida. Según su propia explicación, no llegó a ver al rival en el momento del cruce, aunque el contacto fue inevitable y muy duro.
Roja directa por la dura falta de López a Leonard Costa
El golpe generó preocupación inmediata. Costa debió ser atendido en el campo de juego y posteriormente asistido por el cuerpo médico, que confirmó la necesidad de sutura producto del corte.
El árbitro no dudó: tarjeta roja directa.
Más allá de la intención, la acción abrió el debate. Porque en un contexto de alta intensidad, el límite entre disputar fuerte y excederse vuelve a ponerse en discusión.
Lo concreto es que la jugada dejó consecuencias: un jugador expulsado, otro lastimado… y un partido que cambió por completo.