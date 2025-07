Rodrigo De Paul fue habilitado para jugar con Inter Miami y palpitó su debut: "Quiero acompañar a Messi a..."

El sábado fue oficialmente presentado en el estadio, aunque hasta ahora no había podido sumarse a los entrenamiento a la par del resto del plantel ya que aún no había recibido la habilitación por parte de Estados Unidos para jugar . Sin embargo, la misma se pudo destrabar este miércoles, lo que lo habilita para tener su debut con las Garzas esta misma noche por la fecha 1 de la Leagues Cup ante Atlas de México.

La noticia fue anunciada por la institución con un video en sus redes sociales en el que el Motorcito le dedicó unas palabras a los hinchas: "La ilusión que me trajo es la de competir y ganar títulos. Es un club que se está formando para ser grande y tener mucha trayectoria. Así que quiero ser parte de eso, quiero escribir las páginas más importantes de la historia del Inter Miami ", señaló en un principio.

"En mi carrera, siempre he jugado con pasión, lo he dado todo en cada partido. Me comprometo de una forma que algunos piensan que es un poco loco, pero es mi estilo de vida", apuntó a continuación el campeón del mundo, dejando en claro la mentalidad con la que piensa defender la camiseta del Inter Miami.