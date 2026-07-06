Rodri se disculpó con Bernardo Silva tras burlarse de él en el Portugal-España: "Estuvo mal por mi parte"

Tras la clasificación de España a cuartos, Rodri dejó de lado los festejos para ofrecerle disculpas a Bernardo Silva por el gesto que tuvo durante el partido.

Rodri celebrándole en la cara a Bernardo Silva, que acababa de tener una oportunidad clarísima para empatar. Fueron compañeros en el Manchester City desde 2019.

La clasificación de España a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente se volvió viral. En el cierre del partido frente a Portugal, Rodri se burló de Bernardo Silva luego de que el mediocampista portugués fallara una inmejorable oportunidad para igualar el encuentro. Horas más tarde, el español reconoció su error y le pidió disculpas públicamente.

"Lo primero que quiero hacer es disculparme porque no he tenido un gesto acertado con mi compañero. Me ha salido solo celebrar el fallo. Está mal por mi parte. Le he pedido perdón y desde aquí se lo vuelvo a pedir", expresó Rodri en la zona mixta tras el encuentro.

Rodri pidió perdón tras su cruce con Bernardo Silva Rodri comentó el cruce que tuvo con Bernardo Silva. DSports La acción ocurrió en los minutos finales del clásico ibérico. Portugal buscaba desesperadamente el empate y Bernardo Silva ganó de cabeza dentro del área, aunque su remate se fue por encima del travesaño. Inmediatamente, Rodri reaccionó con un gesto de burla hacia su excompañero del Manchester City, lo que provocó el enojo del portugués y un breve intercambio que debió ser calmado por otros futbolistas.

Pese a ese episodio, España logró sostener la ventaja conseguida gracias al gol de Mikel Merino y selló su clasificación a los cuartos de final, donde continuará su camino en busca del título.

El incidente entre Bernardo Silva y Rodri en el final de Portugal-España Bernardo Silva and Rodri going through a divorce pic.twitter.com/svqYqIDqet — moe (@omxrszn) July 6, 2026 Además de disculparse, Rodri se mostró ilusionado con el presente de la selección española, aunque pidió mantener la calma de cara a lo que viene. "La ilusión está ahí, pero vamos paso a paso. Tenemos que descansar, recuperar gente y enfocarnos en el próximo rival", afirmó.