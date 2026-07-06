Portugal se quedó sin DT: Roberto Martínez confirmó su salida tras la eliminación con España

La eliminación de Portugal en los octavos del Mundial tuvo consecuencias inmediatas: Roberto Martínez anunció que no continuará al frente del seleccionado.

El seleccionador de Portugal Roberto Martínez habla con Cristiano Ronaldo en pleno Portugal-España, un duelo con fin de ciclos.

La eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 tuvo consecuencias inmediatas. Roberto Martínez anunció que no continuará al frente del seleccionado luso y explicó que considera finalizado su ciclo tras no cumplir el objetivo por el que había asumido el cargo. "No tiene sentido seguir", afirmó en conferencia de prensa tras la caída ante España.

"Me llevo conmigo un legado increíble. Lo intentamos todo durante 3 años y medio. Es el fin de un ciclo y es legítimo que el presidente Pedro Proença pueda elegir a otro. Le agradezco porque me dieron todas las condiciones", indicó.

"Me llevo haber sido muy querido, como un portugués más. Ha sido un placer y un orgullo y es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero el contexto tiene total sentido", añadió.

Roberto Martínez anunció que deja de ser el entrenador de Portugal LO CONFIRMÓ EL PROPIO BOB: tras la eliminación del Mundial, Roberto Martínez anunció que deja de ser el entrenador de Portugal.#ESPNMundialMirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/g1BhaIT1ps — SportsCenter (@SC_ESPN) July 6, 2026 "Terminamos con tristeza, frente a rival que es favorito en este mundial. Defensivamente, lo hicimos muy bien, pero en octavos los detalles son importantes. Ese balón que da en larguero...y en el minuto 90 perdimos. Pero estoy muy orgulloso del equipo", dijo en la conferencia de prensa posterior al partido.

"No fallamos, perdimos con un equipo que es favorito. Fallar es no intentar ganar y lo intentamos hasta el último minuto", señaló al tiempo que admitió que la lesión de Nuno Mendes condicionó el juego ofensivo de su equipo, por todo lo que genera en ataque y consideró a Cristiano Ronaldo, "un capitán ejemplar".