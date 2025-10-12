Presenta:

River sigue sin levantar cabeza y perdió 1-0 como local contra Sarmiento de Junín

Por la fecha 12, River perdió ante Sarmiento por un gol de Iván Morales al minuto 30 tras una mala respuesta de Armani. Los hinchas silbaron al equipo.

MDZ Deportes

River cayó ante Sarmiento en el Monumental y sumó su cuarta derrota al hilo en el Clausura.

Fotobaires

River Plate cayó 1-0 frente a Sarmiento de Junín en el estadio Monumental por la fecha 12 del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025 y sumó así su cuarta derrota consecutiva en el campeonato, quedando relegado al quinto puesto del Grupo B.

El único gol del encuentro fue realizado por el centro delantero chileno Iván Morales Bravo a los 30 minutos del primer tiempo. Sobre el final, Miguel Ángel Borja había marcado el tanto el empate, pero fue anulado por un claro offside.

El gol de Morales para el triunfo de Sarmiento

El gol de Morales para el 1-0 de Sarmiento

River gritó el empate, pero el gol de Borja fue anulado por offside

El minuto a minuto en homenaje a Miguel Ángel Russo

El minuto a minuto de River - Sarmiento de Junín

