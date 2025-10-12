River sigue sin levantar cabeza y perdió 1-0 como local contra Sarmiento de Junín

River Plate cayó 1-0 frente a Sarmiento de Junín en el estadio Monumental por la fecha 12 del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025 y sumó así su cuarta derrota consecutiva en el campeonato, quedando relegado al quinto puesto del Grupo B.

El único gol del encuentro fue realizado por el centro delantero chileno Iván Morales Bravo a los 30 minutos del primer tiempo. Sobre el final, Miguel Ángel Borja había marcado el tanto el empate, pero fue anulado por un claro offside.