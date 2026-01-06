River se baja de las negociaciones por Sebastián Villa: el motivo

Si bien hubo charlas preliminares entre el club de Núñez y el entorno del extremo colombiano, nunca se llegó a presentar una propuesta formal a Independiente Rivadavia. El objetivo de esos contactos fue conocer la situación contractual y evaluar condiciones, en el marco del interés que despertó el jugador en el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo.

El punto de quiebre se produjo cuando desde Mendoza se hizo saber que el monto pretendido por la transferencia rondaba los 12 millones de dólares, una cifra que River consideró fuera de toda posibilidad y que provocó el inmediato cierre de las conversaciones.

Según confirmó el presidente del club, Stefano Di Carlo , a TyC Sports, la diferencia económica resultó determinante para bajar la persiana y descartar por completo la llegada del atacante.

Sebastián Villa manifestó su deseo de jugar en River, a pesar de su pasado en Boca.

“Las diferencias son insalvables”, expresó el dirigente, al reconocer que existieron comunicaciones por el futbolista de 29 años, pero que no hubo margen para seguir negociando. En River entienden que no están en condiciones de afrontar una inversión de ese calibre, incluso tratándose de un nombre que hubiera sacudido el mercado.

De esta manera, la posibilidad de que Villa vista la camiseta del Millonario quedó descartada, salvo que Independiente Rivadavia modifique de manera sustancial sus pretensiones y se produzca un giro inesperado. Un escenario que, por ahora, no aparece en el horizonte.

El deseo de Sebastián Villa

A pesar de la decisión tomada por River, Sebastián Villa dejó en claro su intención de jugar en Núñez. En ese contexto, el delantero colombiano rechazó una oferta proveniente del Santos de Brasil, club que lo contactó recientemente para reforzar su ataque junto a Neymar y Gabriel Gabigol Barbosa.

Villa portada El futuro inmediato de Villa no está definido.

La propuesta del Peixe superaba los cinco millones de dólares, monto muy inferior al que exige el club mendocino, con el que Villa tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, aunque ya manifestó su voluntad de salir en este mercado de pases.

La prioridad del atacante es sumarse a River, al que considera el destino ideal para relanzar su carrera y volver a la selección colombiana en la antesala del Mundial 2026. “Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo, no tengo problema. Si se me da esta oportunidad, la voy a aprovechar de la mejor manera”, afirmó en la noche del lunes en Picado TV, aunque por ahora su deseo quedó lejos de concretarse.