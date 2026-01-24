River debuta en el Torneo Apertura con una visita de riesgo ante Barracas Central: hora y TV

River inicia su camino en el certamen con un desafío exigente fuera de casa, en un partido válido por la primera fecha del certamen doméstico.

River pone primera en el Torneo Apertura con una visita "de riesgo".

River Plate visita este sábado a Barracas Central en un compromiso de riesgo por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará desde las 17 en el estadio Claudio Fabián Tapia, con Nicolás Ramírez como árbitro principal y Héctor Paletta a cargo del VAR, y será televisado por ESPN Premium.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2014895939996053664&partner=&hide_thread=false ¡HOY JUEGA RIVER! pic.twitter.com/3KQjuf4N83 — River Plate (@RiverPlate) January 24, 2026 El equipo dirigido por Marcelo Gallardo intentará dejar atrás un 2025 muy flojo, especialmente en el segundo semestre, donde acumuló resultados irregulares que lo alejaron de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores, certamen que disputaba sin interrupciones desde 2015.

Ese rendimiento generó cuestionamientos sobre la continuidad del entrenador, aunque la dirigencia decidió respaldarlo y apostar por una renovación del plantel de cara a esta nueva temporada.

Marcelo Gallardo Marcelo Gallardo debe revertir la imagen que River Plate dejó el año pasado. Fotobaires River, con refuerzos y nuevo impulso Para este inicio del Torneo Apertura, River fue uno de los clubes más activos en el mercado de pases, con las incorporaciones de los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno, además del lateral izquierdo Matías Viña, quienes buscan aportar equilibrio y jerarquía al equipo.

Barracas Central y el sueño internacional Barracas Central, en tanto, atraviesa un momento histórico tras lograr en 2025 la clasificación a la Copa Sudamericana por primera vez, aunque su campaña estuvo marcada por fallos arbitrales polémicos. En los antecedentes recientes, River se impuso en los últimos cuatro cruces, con triunfos por 5-1 y 2-0 en la Copa de la Liga 2023 y 2024, y dos goleadas por 3-0 en la Liga Profesional 2024 y el Torneo Apertura 2025.