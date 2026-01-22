La decisión bomba que Gallardo evalúa para el debut de River y ya abre el debate

River se estrena este sábado en el Apertura ante Barracas Central y Gallardo sorprende con una decisión táctica que involucra a Maxi Salas.

Tras 2 meses sin actividad oficial (desde la eliminación en octavos del Clausura frente a Racing), River Plate se prepara para volver al ruedo. El sábado tendrá su tan ansiado debut en el Apertura 2026 en condición de visitante frente a Barracas Central, lo que será el puntapié inicial para un año en el que buscará volver al primer nivel.

Marcelo Gallardo, que viene de tener en 2025 su peor temporada como DT de la Banda, quiere reinventarse para recuperar la impronta que alguna vez supo tener y le dio tantos y tan buenos resultados. Por lo tanto, esta campaña intentará hacer las cosas distintas a como las hizo la anterior y ya tendría preparada una sorpresa para el duelo ante el Guapo.

Maximiliano Salas, al banco frente a Barracas Maxi Salas Racing River Gallardo no pondría a Maxi Salas en el once titular. Fotobaires Es que Maximiliano Salas, la incorporación más resonante y polémica del pasado mercado de pases invernal, por el cual en Núñez pagaron los 8 millones de dólares de su cláusula con la Academia (lo que generó un fuerte cortocircuito con el cuadro de Avellaneda), iría al banco de suplentes en el primer compromiso del año. Sebastián Driussi ganó la pulseada como referencia, mientras que el Muñeco optaría por Ian Subiabre o Facundo Colidio como segundo delantero.

Esta decisión sin duda genera bastante ruido, considerando todo lo que se invirtió en el Pizzero, las controversias que trajo consigo su fichaje y las expectativas puestas en él. Y si bien en un principio tuvo buenas actuaciones, con la decaída y el mal rendimiento general del equipo, el desempeño del atacante de 28 años también declinó de manera notoria y terminó el año de un modo muy discreto, lo que le hace arrancar este 2026 en un segundo plano.