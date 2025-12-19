Reconocen a Independiente Rivadavia en la Legislatura por el título en Copa Argentina
En la Legislatura de Mendoza se llevó a cabo un reconocimiento a Independiente Rivadavia por el título obtenido en la Copa Argentina.
En el edificio Margarita Malharro de Torres de la Legislatura provincial, se llevó a cabo este viernes un reconocimiento al Club Independiente Rivadavia por la obtención del título de la Copa Argentina 2025.
La Iniciativa fue del legislador Edgardo Civit, diputado provincial, quien busca destacar el logro de la Lepra en su segundo año en Primera División.
Estuvieron presentes Daniel Vila, presidente de Independiente, Beto Rez Masud y Mauricio Gutiérrez, entre otros dirigentes de la institución.
Noticia en desarrollo...