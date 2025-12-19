Presenta:

Reconocen a Independiente Rivadavia en la Legislatura por el título en Copa Argentina

En la Legislatura de Mendoza se llevó a cabo un reconocimiento a Independiente Rivadavia por el título obtenido en la Copa Argentina.

Juan Andrés Tuzzi

daniel vila independiente recibe distincion legislatura (3)
Alf Ponce Mercado / MDZ
Daniel Vila y Beto Rez Masud, en la Legislatura de Mendoza. 

Alf Ponce / MDZ

En el edificio Margarita Malharro de Torres de la Legislatura provincial, se llevó a cabo este viernes un reconocimiento al Club Independiente Rivadavia por la obtención del título de la Copa Argentina 2025.

La Iniciativa fue del legislador Edgardo Civit, diputado provincial, quien busca destacar el logro de la Lepra en su segundo año en Primera División.

Estuvieron presentes Daniel Vila, presidente de Independiente, Beto Rez Masud y Mauricio Gutiérrez, entre otros dirigentes de la institución.

daniel vila independiente recibe distincion legislatura (8)

Noticia en desarrollo...

