Rally Dakar 2026: recorrido de la Etapa 8 y horarios para seguirla en Argentina

Con un bucle desafiante desde Wadi Ad Dawasir y salidas en la madrugada argentina, la Etapa 8 del Rally Dakar promete ser clave.

La jornada de este lunes se prevé como una de las etapas más largas del Dakar.

La Etapa 8 del Rally Dakar 2026 se celebrará el lunes 12 de enero de 2026 con un trazado que desafía tanto a pilotos como a navegantes, en lo que será una jornada extensa y exigente en el corazón de Arabia Saudita.

El punto de partida y llegada estará situado en Wadi Ad Dawasir, donde los competidores afrontarán un bucle que combina sectores de alta velocidad con zonas técnicas, incluyendo tramos de arena y terreno variado que pondrán a prueba la resistencia física y mecánica de los vehículos.

dakar etapa8 Este lunes se disputa la Etapa 8 del Rally Dakar 2026. Este tramo aparece en el calendario como una pieza clave antes de las etapas maratón que se avecinan y puede influir en la definición de la general, tanto en la categoría de motos como en autos.

Detalles del recorrido y horarios para Argentina Según el cronograma oficial, los pilotos de motos largarán desde las 01:00 horas (Argentina/Sudamérica), seguidos por los autos a las 02:45 y los camiones desde las 03:30, todos en la madrugada local.

La etapa comprende 481 kilómetros cronometrados, siendo una de las jornadas más largas de la edición y una prueba de ritmo sostenido para los equipos y los competidores.