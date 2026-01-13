Rally Dakar 2026: recorrido de la Etapa 10 y horarios para seguirla en Argentina

El Rally Dakar entra en su tramo decisivo con la segunda y última parte de la etapa maratón, un desafío extremo entre dunas en la región de Bisha.

El Rally Dakar 2026 se adentra definitivamente en su recta final y lo hace con una de las etapas más determinantes de toda la edición. La Etapa 10 marca la segunda y última parte de la segunda etapa maratón, un formato que vuelve a poner a prueba la resistencia y la estrategia de los competidores, ya que la asistencia mecánica sigue sin estar permitida.

Luego de una Etapa 9 que reordenó las clasificaciones y dejó múltiples golpes deportivos, el margen de error es mínimo. En este contexto, cualquier fallo de navegación, problema mecánico o exceso de ambición puede resultar decisivo cuando el Dakar 2026 empieza a definir a sus protagonistas.

La jornada de este miércoles 14 de enero se disputará de manera íntegra en la zona de Bisha, uno de los escenarios más emblemáticos del Dakar moderno. El recorrido estará dominado por la arena, con extensos cordones de dunas que volverán a exigir el máximo tanto a pilotos como a navegantes.

Horarios de la Etapa 10 del Dakar 2026 en Argentina La actividad comenzará de madrugada para el público argentino, en línea con las exigencias del recorrido y las altas temperaturas del desierto. Estos son los horarios previstos de largada para los principales vehículos:

Motos: 01:05 (hora de Argentina)

01:05 (hora de Argentina) Coches: 01:35 (hora de Argentina) Los horarios son válidos también para Chile, Paraguay y Uruguay, y pueden sufrir leves ajustes según las condiciones climáticas o logísticas de la jornada.