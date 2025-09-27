Racing, expectante: Conmebol podría aplicarle una dura sanción a Flamengo para la semifinal

La Conmebol abrió un expediente contra un futbolista del Mengao y podría sancionarlo severamente de cara a las semifinales frente a Racing.

Racing es el único equipo que sigue con vida en la Copa Libertadores. Los dirigidos por Gustavo Costas siguen a paso firme en el certamen continental y tras eliminar al Vélez de Guillermo Barros Schelotto, ahora tendrán una durísima prueba para pasar a la final que se disputará en Lima: se medirán ante el Flamengo.

El equipo brasileño, uno de los grandes candidatos al título desde el comienzo de la Copa, sufrió de más y terminó perdiendo 1-0 en la vuelta ante Estudiantes, pero en la tanda de penales emergió la figura de Agustín Rossi, quien le contuvo los lanzamientos a Benedetti y Ascacíbar, y clasificó al Mengao a una nueva semi.

La dura sanción que Conmebol podría aplicarle a Flamengo de cara a la semifinal De cara a lo que será esta llave, la Academia está muy expectante de la posible sanción de que Conmebol le podría aplicar a Bruno Henrique, estrella del elenco carioca. Esto se debe a que el futbolista brasileño, al terminar el partido ante el Pincha, realizó gestos obscenos contra la hinchada del cuadro local y a pesar de que no figuró en el informe del árbitro Piero Maza, sí se difundió por las redes sociales y televisión.

Salah y Bruno Henrique. Bruno Henrique podría ser sancionado severamente por la Conmebol tras sus gestos obscenos contra la hinchada de Estudiantes.

El futbolista se tomó los testículos e hizo el gesto ofensivo del "fuck you" después de que algunos aficionados de León lanzaran objetos hacia los jugadores del equipo visitante. Esto ocurrió mientras Maza les solicitaba a los jugadores que se alejaran de esa zona. Ante ello, la Unidad Disciplinaria inició un expediente contra el número 27 del Flamengo en los artículos 2b, que habla de "comportarse de manera ofensiva, insultante o hacer declaraciones difamatorias", y 2c, que aborda "violar las pautas mínimas de lo que se considera un comportamiento aceptable en el ámbito deportivo", según informó el medio brasileño Globoesporte.