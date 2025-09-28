Racing e Independiente jugarán un clásico de Avellaneda que promete en el Cilindro: hora y cómo ver en vivo

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 15:15, en el estadio Presidente Perón, también conocido como el Cilindro de Avellaneda, y se podrá ver a través de TNT Sports y ESPN Premium. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Racing llega a este clásico en un momento inmejorable, ya que viene de ganarle 1-0 a Vélez para cerrar un 2-0 global y meterse en las semifinales de la Copa Libertadores por primera vez en 28 años.

Los dirigidos por Gustavo Costas acumulan cuatro victorias consecutivas, ya que además de los dos triunfos por 1-0 ante el Fortín, también derrotaron 2-0 a San Lorenzo y a Huracán en el torneo Clausura.

Pese a este buen momento, la Academia marcha duodécima en la Zona A del torneo local con solo 10 puntos, por lo que necesita seguir sumando de a tres para acercarse a la zona de clasificación a los playoffs.

De cara a este encuentro, Racing sufrirá la sensible baja de Juan Nardoni, quien sufrió un desgarró en el último partido ante Vélez, por lo que será reemplazado por Bruno Zuculini. Además, Santiago Solari, de grandes actuaciones en los partidos importantes, también será resguardado debido a que llegaba con lo justo físicamente.

Cómo llega Independiente al clásico

Independiente, por su parte, tuvo un comienzo desastroso en el torneo Clausura, donde todavía no pudo ganar y ocupa la última posición de la Zona B con solo cuatro puntos.

Esta mala racha, que se extendió a los 11 partidos sumando la derrota ante Belgrano de Córdoba en Copa Argentina y la polémica serie ante Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, provocó la renuncia de Julio Vaccari y la posterior llegada de Gustavo Quinteros, quien tendrá un durísimo debut nada más y nada menos que en el clásico de Avellaneda.

La principal ausencia en el Rojo pasa por la defensa, debido a la lesión de Sebastián Valdez, quien será reemplazado por Franco Paredes.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Estadio: Presidente Perón

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Horario: 15:15

TV: TNT Sports y ESPN Premium

