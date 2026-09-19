Racing cortó la racha negativa y llega con aire al partido con Boca

Racing logró cortar una pesada racha al vencer 3-1 a Sarmiento de Junín por la fecha 10 de la Zona B del Torneo Clausura . En la previa, se presagiaba una noche tensa en el Cilindro: entre reclamos de la gente, "La Academia" salió obligada a ganar para salir del último puesto tras acumular tres derrotas consecutivas.

El equipo encontró rápido lo que necesitaba: a los 23 minutos, el juvenil Gonzalo Escudero sacó un remate de media distancia que se clavó en el ángulo para marcar el 1-0 y festejar su primer grito en Primera. La ilusión, sin embargo, duró apenas tres minutos, cuando Sarmiento alcanzó el empate a través de un cabezazo de Junior Marabel. A pesar del golpe, la gente continuó alentando.

En el complemento, a los 52 minutos, apareció el goleador que Racing tanto extrañaba: Adrián "Maravilla" Martínez definió de cabeza tras una asistencia de Ulises Ortegoza para poner el 2-1. Tres minutos más tarde, Sarmiento estuvo cerca de volver a empatarlo, pero la zaga de juveniles surgidos del predio Tita Mattiussi —Escudero y Mateo Martínez— respondió con firmeza para despejar el peligro.

A los 78 minutos, Escudero debió retirarse lesionado y fue despedido entre aplausos por todo el estadio y por sus propios compañeros. En su lugar ingresó Nazareno Colombo, quien fue recibido entre silbidos tras semanas de ser cuestionado por la hinchada y perder la convocatoria en el esquema de Juan Pablo Vojvoda .

La tranquilidad definitiva llegó a los 80 minutos con un remate desde fuera del área de Ignacio Rodríguez para sentenciar el 3-1. Con la ventaja asegurada, el técnico movió el banco: salieron ovacionados Ulises Ortegoza y Gastón Lodico para darle paso a Matías Kranevitter y Matko Miljevic. Sobre el cierre también ingresaron Elías Torres y Duván Vergara por Martínez y Lautaro Díaz, mientras que Marcos Rojo aportó su jerarquía en el fondo y Facundo Cambeses respondió con solvencia en el cierre.

Más allá del resultado, el desarrollo dejó sensaciones positivas para un equipo golpeado en lo anímico. Racing dominó la posesión (58%), generó 14 remates (contra 9 del visitante) y completó 328 pases correctos ante los 176 del conjunto dirigido por Facundo Sava.

La palabra de Juan Pablo Vojvoda

ESPN

Tras el encuentro, el entrenador Juan Pablo Vojvoda analizó el momento de su equipo y valoró el esfuerzo del plantel: "Siento alivio, fue una semana difícil y el equipo tuvo personalidad. La gente apoyó al equipo que lo necesitaba. Agradezco el apoyo interno de la gente del día a día", expresó en conferencia de prensa.

Consultado sobre el presente futbolístico, el DT fue contundente: "No nos gusta la situación en la que estamos. No quería dejar al equipo en estas condiciones, quiero revertir esto. Nunca puse excusas; hoy había chicos del club que hicieron un partido muy bueno en este duro momento". En esa misma línea, agregó: "A veces, en los momentos difíciles, se sacan las mejores conclusiones. A mí me gusta tener un equipo unido, conocer a mis jugadores y a la gente".

El foco en la Copa Argentina

Con este triunfo, "La Academia" abandonó momentáneamente el último lugar de la Zona B y alivianó la tensión acumulada. Sin embargo, en Avellaneda todos entienden que la verdadera prueba de fuego será el próximo compromiso por los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Boca, en el Gigante de Arroyito de Rosario.

La tribuna lo dejó claro sobre el final con el clásico "El domingo tenemos que ganar". Vojvoda también palpitó lo que exige la institución de cara al cruce copero: "Necesitábamos ganar porque Racing lo exige, porque no tenemos que estar en esa posición y porque se viene un partido importante como el de Boca", afirmó. Respecto al choque ante el Xeneize, concluyó: "Somos dos equipos grandes que vamos a ir a proponer. No importa cómo vienen los equipos antes, es un clásico".