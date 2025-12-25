Presenta:

Quiénes disputarán los ¡8 títulos! que se pondrán en juego en la Primera División argentina en 2026

La AFA definió el calendario local del próximo año y confirmó que habrá ocho títulos oficiales en la máxima categoría.

Diego Bautista

El Torneo Apertura 2026 comenzará el fin de semana del 25 de enero.

El fútbol argentino ya empieza a mirar de reojo al 2026, un año que tendrá una agenda cargada y un total de ocho títulos en juego (este año hubo 7 contando la Liga que le otorgaron a Central) solo en el ámbito local. La AFA confirmó el esquema de competencias y ratificó un formato que mezcla torneos largos, cortos, copas y finales a partido único.

El primero en ponerse en marcha será el Torneo Apertura, cuya fecha inicial está prevista para el último fin de semana de enero. Mantendrá el mismo formato que en 2025: dos zonas, 16 fechas y playoffs entre los ocho mejores de cada grupo hasta definir al campeón del primer semestre.

En paralelo se disputará el Campeonato de Liga, que funcionará como tabla anual y premiará al equipo que más puntos sume entre las fases regulares del Apertura y el Clausura. Además, durante todo el año se jugará la Copa Argentina, que volverá a extenderse de enero a diciembre y cuyo cuadro se conocerá antes del inicio de la competencia (va en imagen).

Cuadro de la Copa Argentina 2026

Tras el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México comenzará el Torneo Clausura, que definirá al segundo campeón de liga del año. Una vez finalizado, llegará el Trofeo de Campeones, que enfrentará a los ganadores del Apertura y el Clausura, con fecha estimada para una semana después del cierre del torneo.

El calendario se completa con tres finales más. La Supercopa Argentina, que enfrentará a Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata; la Supercopa Internacional, entre Rosario Central y Estudiantes; y la Recopa de Campeones, que reunirá a Independiente Rivadavia (campeón de Copa Argentina 2025), a Estudiantes de La Plata (campeón o subcampeón de la Supercopa Argentina) y a Rosario Central (ganador o subcampeón de la Supercopa Internacional).

Estudiantes campeón Trofeo de Campeones 2025
Estudiantes alcanzó los 19 títulos tras ganarle a Platense. En 2026 tendrá la posibilidad de bordar tres estrellas más y podría alcanzar a San Lorenzo (22).

Los 8 títulos que se jugarán en 2026

Torneo Apertura

Torneo Clausura

Campeonato de Liga (1° tabla anual)

Copa Argentina

Trofeo de Campeones (ganadores Apertura vs. Clausura)

Supercopa Argentina: Independiente Rivadavia – Estudiantes

Supercopa Internacional: Rosario Central – Estudiantes

*Recopa de Campeones: Independiente Rivadavia, Estudiantes y Rosario Central

*Solo falta la confirmación oficial por parte de la AFA para 2026.

