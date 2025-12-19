La AFA define si habrá triangular Recopa de Campeones en 2026: los dos equipos que ya estarían clasificados

Mientras se define el Trofeo de Campeones, en la AFA empiezan a ordenar el mapa de copas para 2026 y tomarán una decisión clave sobre la Recopa de Campeones.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolverá en los próximos días si la Recopa de Campeones comenzará a disputarse en 2026 o quedará para 2027. Según pudo saber MDZ, el tema quedará resuelto la semana próxima, aunque el torneo ya está reglamentado y cuenta con dos clasificados confirmados.

Los equipos que hoy ya tienen su lugar asegurado son Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina, y Rosario Central, ganador de la Tabla Anual de la Liga Profesional. El tercer integrante del triangular saldrá del Trofeo de Campeones, que este sábado enfrentará a Estudiantes y Platense en San Nicolás.

Así se disputará la Recopa de Campeones Boletin-Especial-6795-x-Reglamento-Recopa-de-Campeones-(20-11-2025) Si se confirma la realización del torneo, la Recopa de Campeones se jugará bajo el formato de triangular, con un sistema de puntos particular: victoria en los 90 minutos otorga 3 puntos; si hay empate y definición por penales, el ganador suma 2 y el perdedor 1. El campeón será el equipo que más puntos obtenga tras disputar los tres partidos.

El Trofeo de Campeones no solo entregará una estrella más. El ganador se garantizará jugar tres copas en 2026: la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones, siempre y cuando esta última termine siendo confirmada por la casa madre del fútbol argentino.

Supercopa Internacional La Supercopa Internacional ya tiene a un finalista: Rosario Central (primero de la tabla anual), que espera por Estudiantes o Platense. @LigaAFA Desde la AFA ya dejaron en claro que el otro triangular que circuló en redes -entre campeón del Apertura, Clausura y Tabla Anual- no existe y no está en análisis. El único formato aprobado es el de la Recopa de Campeones, tal como figura en el reglamento oficial vigente a partir de 2026.