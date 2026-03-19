Qué dijo Juan Román Riquelme sobre el tremendo grupo que le tocó a Boca en la Libertadores

Boca no pudo esquivar las balas en el sorteo y compartirá zona con Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona de Ecuardo. El análisis de su presidente.

Riquelme analizó el grupo de Boca en la Copa y dijo que "soñamos con jugar los 13 partidos".

El sorteo de la Copa Libertadores dejó un panorama picante para Boca: compartirá el Grupo D con rivales de peso como Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona de Ecuador. Y claro, la palabra más esperada era la de Juan Román Riquelme, quien viajó a Paraguay junto al Chelo Delgado no perderse ningún detalle.

El análisis Juan Román Riquelme tras el sorteo de la Libertadores Lejos de dramatizar la dificultad que implicar dicha zona, el actual presidente e ídolo xeneize dejó en claro que vive este tipo de momentos con naturalidad. "Contento, bien bien. Siempre me da mucha felicidad cuando nos toca estar acá. Es una Copa que yo le tengo mucho cariño, mucho amor, me dio muchas alegrías, a los hinchas también", arrancó diciendo en diálogo con DSports.

Con la tranquilidad que lo caracteriza, Riquelme hizo énfasis en el presente del equipo de Claudio Úbeda de cara a lo que viene en el plano internacional. "Todas son lindas, cuando pasa le tiempo y uno tuvo la suerte de poder ganarla y disfrutarla uno se siente muy bien. Pero eso ya pasó, ahora queremos pensar en esta, la ilusión es muy grande, esperemos poder llegar a la final", sentenció.

En ese misma línea, Román también avisó la principal fortaleza que debe tener el Boca de Úbeda en la Copa. "El equipo se tiene que hacer fuerte en casa, tenemos esa obligación. Nosotros nos sentimos muy seguros en la Bombonera con nuestra gente", explicó, con una bajada de línea clara para el plantel.

Las palabras de Juan Román Riquelme tras el sorteo de la Copa Libertadores: a Boca le tocó el grupo de la muerte. Las palabras de Juan Román Riquelme tras el sorteo de la Copa Libertadores: a Boca le tocó el grupo de la muerte. Video: DSports Si bien el máximo dirigente remarcó que "es real que los últimos años los brasileños han marcado una tendencia, hay que reconocerlo", enseguida reafirmó su mentalidad competitiva: "Nosotros siempre pensamos que vamos a llegar hasta el final, es la manera de pensar que tengo".