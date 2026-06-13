Qatar dio la primera gran sorpresa: le empató 1-1 a Suiza y sumó por primera vez en la historia de los mundiales
A los 49' del complemento, el seleccionado catarí llegó al agónico empate con un cabezazo de Khoukhi y sumó su primer punto en una Copa del Mundo.
Qatar dio la primera gran sorpresa en esta incipiente Copa del Mundo. Por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026 en el San Francisco Bay Area Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, igualó agónicamente frente a Suiza y sumó el primer punto en la historia de los mundiales. Histórico.
El seleccionado suizo, uno de los equipos más competitivos de Europa en los últimos años, se puso en ventaja a los 16' del primer tiempo por intermedio del delantero Breel Embolo, quién abrió el marcador con una precisa ejecución de penal.
El gol del 1-0 de la selección de Suiza ante Qatar
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