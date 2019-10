Primeras medallas para Mendoza en los Juegos Evita

Este lunes se pusieron en marcha las finales de los Juegos Nacionales Evita, competencia que reúne a 20.000 atletas de todo el país y en el que Mendoza está representada por más de 800 jóvenes.

Dentro de los 40 deportes entre convencional y adaptado, hoy nuestra provincia logró resultados que invitan a soñar con una actuación destacada.

De todas formas y mas allá de los resultados, la alegría de los chicos de poder participar en estos Juegos vale más que cualquier medalla. Muchos han tenido la oportunidad de viajar y conocer el mar por primera vez.

En lo estrictamente deportivo, hoy nuestra provincia logró medallas en Ciclismo, de la mano de Julieta Benedetti y también en Atletismo adaptado, en donde lograron preseas Estefanía Rivamar, Celeste Sosa, José Molina, Daiana Martínez, Chiara Barroso, Jazmín Campos y Rodrigo Garro. En Natación lograron tercer puesto Valentín Boretto y Ernesto Rodríguez.

BEACH VOLEY

Tempranito por la mañana las chicas del sub 14 hicieron su presentación ante Buenos Aires, con quienes cayeron por 2 a 0. La experiencia de sus rivales fue fundamental en los momentos clave, quienes además se adaptaron mejor al viento de la costa. Ahora se enfrentarán a La Rioja.

Los varones, en tanto, lograron arrancar con un triunfo frente a Santiago del Estero por 2 a 0. Este martes jugarán frente a Corrientes.

BASQUET 3x3

Fue un buen comienzo en general para los representantes en Basquet 3x3. Por el lado de las chicas, en sub 14, Mendoza le ganó a Buenos Aires por 16 a 4 y a CABA por 17 a 6.

En Varones U.14, Mendoza le ganó su primer compromiso a Tierra del Fuego por 21 a 1, para luego caer frente a Córdoba por 17 a 14.

Las chicas del sub 16, superaron a Catamarca y Rio Negro por 21 a 2 y 13 a 3 respectivamente.

BADMINTON

Jornada positiva para los Lavallinos, quienes vienen teniendo un notable progreso año a año. Por el lado del Dobles femenino, Nuri Figueroa y Clara Fernández superaron a Tucumán por 2 a 0 (15/6 y 15/2).

Julia Kermen, en Singles Femenino, también debutó con victoria frente a la representante de Formosa por 2 a 0, con parciales de 15/3 y 15/8.

Por el lado de los Varones, Mario Flores superó a su rival de Catamarca por 2 a 0.

En Dobles, Valentín Caña y Brian Palacios dieron cuenta de Río Negro por 2 a 0.

HANDBALL

El equipo femenino sub 16 le ganó a Santiago del Estero por un contundente 46 a 4 y su próximo compromiso por zona 3 será ante Tucumán.

Las más chicas, sub 14, hicieron lo propio frente a La Pampa, por 25 a 16 y ante Misiones, por 21 a 19.

En el caso de los Varones, el sub 16 derrotó a Salta por 32 a 18, mientras que el sub 14 también logró una victoria.

CULTURA

En la plazoleta Almirante Brown, justo donde se encuentran los tradicionales Lobos Marinos gigantes, hicieron su presentación los chicos de Cultura de nuestra provincia.

CICLISMO

Julieta Benedetti se llevó todos los aplausos al obtener la Medalla Dorada en la prueba de 500 metros femenino Sub 16 con un tiempo de 42,57, aventajando a sus rivales de Córdoba y San Juan, quienes completaron el podio. Araceli Guajardo y Milagros Herrera quedaron 9° y 17° respectivamente.

En Femenino sub 14, Tatiana Muñoz quedó 21°. Entre los Varones, Joaquín Vega fue 11°, Facundo Guevara 27° y Michael Morales 28°. En tanto que en sub 16, Ángelo Zancán quedó 24°, Leonardo Estrella 41° y Ramiro Castro 47°.

HOCKEY

Debut que ilusiona para los chicos y chicas del Hockey en todas las categorías. Los Varones sub 14 derrotaron a San Juan por 4 a 1.

También hubo victoria de las chicas sub 14 frente a Buenos Aires por 2 a 0.

El equipo masculino sub 16 dio cuenta de Jujuy por 9 a 0.

Por último, las chicas del sub 16 superaron a Salta por 3 a 0.

CESTOBALL

Mendoza con dos victorias ya se metió entre las ocho mejores del certamen. Primero superó a Catamarca por 74 a 10 y en el segundo partido hicieron lo propio ante Entre Ríos por 50 a 40.

Ahora volverán a jugar el miércoles frente a rivales de la zona 2, que aún resta definir.

ATLETISMO ADAPTADO

Excelentes actuaciones de nuestros atletas en la primera jornada. Estefanía Rivamar quedó segunda en Salto en Largo e idéntica posición en 100 metros.

Celeste Sosa se colgó la medalla dorada en Lanzamiento de Bala sub 16 y también en 150 metros.

José Molina fue segundo en Salto en Largo sub 14, Daiana Martínez ocupó el segundo escalón del podio en Lanzamiento de Bala sub 14, Chiara Barroso quedó segunda en Salto en largo sub 14, Jazmín Campos logró Plata en 200 metros sub 18 y Rodrigo Garro se quedó con la presea Dorada en 200 metros sub 18.

VOLEY

El equipo masculino sub 17 tuvo debut con victoria frente a Catamarca con parciales de 25/15 y 25/3.

PELOTA A PALETA

Los mendocinos arrancaron con triunfo en Trinquete frente a Formosa por 15/11 y 15/8. Este martes tendrán jornada doble ante Jujuy y Santiago del Estero.

FUTBOL

Las chicas del sub 16 lograron el triunfo por la mínima ante su par de Salta.

BASQUET

Presentaciones prometedoras en todas las categorías del 5 versus 5. El equipo femenino sub 17 le ganó a Tierra del Fuego por 80 a 22.

Las chicas del sub 15 hicieron lo propio ante CABA por 79 a 56 y ahora deberán enfrentar a Corrientes.

Por el lado de los Varones, en U.17, le ganaron a Neuquén 92 a 44 y ahora irán por La Rioja. En sub 15, superaron a Catamarca por 66 a 57 y su próximo rival será Entre Ríos.

LUCHA

Marcos Espinoza ganó su primera lucha por 8 puntos contra el tucumano Leonel Ávila. En su segunda presentación cayó ante Gonzalo Pérez, de Jujuy, por 12 puntos.

Gastón Robles y Lautaro Gelves cayeron ante el puntano Juan Gabriel por 10 puntos y Alexis Verón, de Chubut por 4 puntos respectivamente.

NATACIÓN

Este lunes Valentín Boretto y Ernesto Rodríguez lograron subirse al podio, ambos con tercer puesto. El primero en 200 metros libres, mientras que el segundo en 50 metros pecho.

