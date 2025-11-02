Preocupa el presente de Franco Mastantuono en el Real Madrid y la prensa española ya comienza a castigarlo: "De 100 a 0"

El Real Madrid vive un presente deportivo sólido, con liderazgo en LaLiga y puntaje perfecto en la UEFA Champions League, pero internamente atraviesa tensiones entre algunos referentes y el técnico, Xabi Alonso . Este contexto no logró ser capitalizado por Franco Mastantuono .

El joven argentino de 18 años fue la gran novedad en el once inicial frente al Valencia , aunque su rendimiento estuvo lejos de las expectativas. El partido, que terminó con victoria merengue por 4-0, dejó más dudas que certezas sobre su momento actual.

Desde su lesión muscular ante Villarreal, que incluso llevó a que la Selección argentina lo devolviera a Madrid apenas arribó a Estados Unidos para los amistosos con Venezuela y Puerto Rico, Mastantuono no volvió a mostrar el nivel que lo hizo destacar.

Se lo vio errático ante Getafe, apenas disputó seis minutos frente a Juventus, no ingresó en el clásico ante Barcelona, y frente al Valencia —su primer partido completo desde que llegó al Real Madrid—, su influencia en el juego fue prácticamente nula.

“El que volvió a la titularidad fue Franco Mastantuono tras salir del once en los tres partidos más importantes de la temporada. Y es que si hay algo en el sistema de Xabi Alonso que no termina de encajar, ese es el crack argentino”, señaló Diario Marca.

“A sus 18 años, con todo un mundo por delante, no termina de asociarse con comodidad con sus compañeros. El 30 es el que más perdido parece estar sobre el césped. Eso sí, ni una sola mala cara en todo el partido. Sabe que tiene que seguir aprendiendo… y mejorando”, añadió el medio, que le puso un 5 a su actuación.

Franco Mastantuono Franco Mastantuono jugó los 90 minutos ante Valencia, pero recibió duras críticas por parte de la prensa española. EFE

Otros medios también fueron contundentes. Diario AS remarcó: “Mastantuono fue la única novedad en el once con respecto al clásico. Centró el córner que acabó con el penalti de Tárrega. Y hasta ahí su partido. El argentino apenas tuvo protagonismo en el encuentro pese a que jugase los 90 minutos”.

El Desmarque coincidió al definirlo como “impreciso y poco participativo”, mientras que Mundo Deportivo lo calificó directamente como “desaparecido”: “Volvió a ser titular y lo cierto es que hizo muy poco”. Por su parte, Sport fue aún más crítico: “Desapercibido. La única ‘nota negra’ del conjunto blanco ante el Valencia. Mastantuono ha pasado de 100 a 0. No jugó ni un minuto en el clásico y ante el Valencia no desbordó ni una vez. El argentino no se encuentra en el mejor momento de su equipo”.

Su futuro inmediato: ¿titular ante Liverpool?

Con ese panorama, la presencia de Franco Mastantuono en el once titular del Real Madrid ante Liverpool, el martes 4 de noviembre en Anfield por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions League, parece poco probable.

Todo indica que Xabi Alonso apostará por jugadores de mayor experiencia, a menos que surja algún imprevisto entre sus titulares habituales. El juvenil argentino, por ahora, deberá seguir esperando su momento para volver a brillar.