Por qué se ausentó Lamine Yamal del primer entrenamiento del Barcelona en 2026

Lamine Yamal llegó a la Ciudad Deportiva, pero se retiró minutos después. El club no informó oficialmente la causa, aunque trascendieron detalles.

Lamine Yamal genera expectativa en el Barcelona a horas del derbi ante el Espanyol.

El Barcelona llevó adelante este jueves el primer entrenamiento del año 2026 en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, con una ausencia que llamó la atención: el delantero Lamine Yamal no participó de la práctica junto al resto del plantel profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCBarcelona_es/status/2006801525411135982&partner=&hide_thread=false ¡Primer rondo del año! pic.twitter.com/bqsZ6vXReN — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 1, 2026 El atacante catalán se presentó en las instalaciones como sus compañeros, pero minutos después de su llegada abandonó el predio sin llegar a saltar al césped del campo de entrenamiento Tito Vilanova, situación que encendió las alarmas entre los hinchas.

Desde el club azulgrana no hubo un comunicado oficial que explicara el motivo de la ausencia de Lamine Yamal, aunque el cuerpo técnico confía en que el futbolista pueda entrenarse con normalidad este viernes, en la última sesión previa al derbi liguero del sábado frente al Espanyol.

Lamine Yamal Lamine Yamal encendió las alarmas en el Barça. FC Barcelona Por qué se ausentó Lamine Yamal Según informaron distintos medios, Lamine Yamal se presentó en la ciudad deportiva con “malestar general”, razón por la cual se decidió que regresara a su domicilio como medida preventiva. La expectativa es que el delantero esté disponible para la práctica de este viernes y no tenga inconvenientes de cara al compromiso en el RCDE Stadium.