Por qué el contrato de Nico Hülkenberg con Audi reaviva un antecedente poco alentador en la Fórmula 1

Nico Hülkenberg firmó un contrato con incentivos económicos por cada punto sumado en pista, un esquema que remite a un caso emblemático del pasado reciente.

Nico Hülkenberg afrontará el desembarco de Audi en la Fórmula 1 2026 con un contrato que incluye una cláusula poco común: bonificaciones económicas por cada punto conseguido. El incentivo puede elevar de manera significativa sus ingresos en función del rendimiento en pista y ya generó repercusión en el ambiente motor.

El piloto alemán será el referente del proyecto que tomará el relevo de Sauber, con una estructura operativa dividida entre Hinwil, en Suiza, y el desarrollo de la unidad de potencia en Neuburg, Alemania, bajo la conducción de Jonathan Wheatley. En ese contexto, Hülkenberg aparece como la pieza central de una etapa clave para la marca de los cuatro anillos en su regreso a la máxima categoría.

Según trascendió, el acuerdo contempla una prima cercana a los 50.000 euros por punto, además de un salario fijo estimado en torno a los cinco millones de euros por temporada, un esquema que refuerza la apuesta de Audi por vincular la retribución del piloto directamente con el desempeño en pista.

Un contrato con incentivo Bajo este modelo, actuaciones sólidas como un podio o un fin de semana de diez puntos pueden traducirse en ingresos extra de cientos de miles de euros. De esta manera, cada resultado adquiere un valor doble: deportivo y económico, en un formato que pone el foco en la regularidad y la competitividad carrera tras carrera.

Este tipo de contratos no es nuevo en la Fórmula 1 y remite de manera inevitable al caso de Kimi Räikkönen con Lotus, cuando el finlandés también firmó un acuerdo con premios por rendimiento. Su elevado nivel en pista terminó generando una deuda millonaria que el equipo no pudo afrontar con normalidad, dejando un antecedente que quedó marcado como advertencia sobre cómo los bonos acumulados pueden transformarse en una carga difícil de sostener.