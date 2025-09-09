¡Por fin! El automovilismo nacional regresa a Mendoza después de 6 años

La APAT confirmó que la última fecha del campeonato del Turismo Nacional se correrá en el autódromo Ciudad de San Martín. Los detalles.

El Autódromo Ciudad de San Martín, circuito Jorge Ángel Pena, volverá a tener actividad del automovilismo nacional a fines de noviembre. Es que se confirmó que la última fecha del campeonato del Turismo Nacional se correrá en el Este de la provincia.

La categoría regresa a Mendoza luego de poco más de once años de ausencia y será nada menos que para llevar adelante el Gran Premio Coronación 2025, precisamente los días 29 y 30 de noviembre.

La última competencia nacional que se había llevado a cabo en el autódromo de San Martín fue, en octubre de 2019, el Súper TC 2000. Mientras que el Turismo Nacional no se corre allí desde septiembre de 2014.

TN El Turismo Nacional regresa a Mendoza tras 11 años. Prensa TN

Las autoridades de APAT develaron los escenarios de las tres fechas restantes del TN. Serán Rosario el 12 de octubre, Río Cuarto el 9 de noviembre y San Martín el 30 de noviembre.