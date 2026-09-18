Polémica en Santiago: el agónico penal que le cobraron a Central Córdoba y protestó todo Defensa y Justicia

Central Córdoba empató 2-2 como local ante Defensa y Justicia gracias a una muy dudosa pena máxima a favor en tiempo de descuento.

Una nueva polémica arbitral fue la protagonista de un partido del fútbol argentino. Este viernes, Central Córdoba de Santiago del Estero empató 2-2 como local ante Defensa y Justicia en el arranque de la fecha 10 del Torneo Clausura y el tanto de la igualdad desató el escándalo en el Estadio Único Madre de Ciudades.

El conjunto santiagueño caía 2-1 hasta el minuto 90, cuando en un ataque, al defensor visitante Nazareno Roselli, que marcaba cuerpo a cuerpo a Horacio Tijanovich en el área, le impactó una pelota en el brazo izquierdo -que lo tenía pegado al cuerpo- luego de que su rival la tocara con el taco.

El polémico penal que le cobraron a Central Córdoba ante Defensa y Justicia ESPN Nadie del Ferroviario, ni futbolistas ni integrantes del cuerpo técnico, pidieron nada, y el juego continuó su rumbo normalmente. Sin embargo, unos momentos después, Fernando Espinoza, encargado del VAR, llamó a Pablo Echavarría, juez principal, para que revisara la jugada por potencial penal. Y tras ver los monitores, el árbitro decidió sancionar pena máxima por "mano deliberada", e imitaba con su codo el movimiento del brazo del zaguero del Halcón.

Lo cierto que es el brazo de Roselli se encontraba retraído y en una posición natural, el contacto con el balón fue completamente involuntario e inevitable, y el presunto movimiento de desvió se produjo una vez que el esférico ya había rebotado. Por supuesto, toda la delegación de Defensa y Justicia protestó airadamente el fallo, pero el penal se ejecutó de todas maneras y Leonardo Sequeira lo terminó intercambiando por el gol del empate para Central Córdoba.

Pero las cosas no quedaron allí. Tras el pitazo final, jugadores y cuerpo técnico del elenco de Florencio Verla se abalanzaron sobre Echavarría para reclamarle, y luego hubo tensión en los pasillos del estadio con un amontonamiento en el que tuvo que intervenir la Policía para que el episodio no pasara a mayores. Leandro Fernández, uno de los referentes del cuadro auriverde, fue contundente: "Lo que pasó en la cancha hoy fue un vergüenza", sentenció desde el campo de juego en dialogo con la prensa oficial.