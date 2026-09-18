Presenta:

Deportes

|

Central Córdoba de Santiago del Estero

Polémica en Santiago: el agónico penal que le cobraron a Central Córdoba y protestó todo Defensa y Justicia

Central Córdoba empató 2-2 como local ante Defensa y Justicia gracias a una muy dudosa pena máxima a favor en tiempo de descuento.

Alejandro Doldán Sánchez

Alejandro Doldán Sánchez

Central Córdoba le empató a Defensa y Justicia con un polémico penal en tiempo de descuento.

Central Córdoba le empató a Defensa y Justicia con un polémico penal en tiempo de descuento.

Capturas ESPN

Una nueva polémica arbitral fue la protagonista de un partido del fútbol argentino. Este viernes, Central Córdoba de Santiago del Estero empató 2-2 como local ante Defensa y Justicia en el arranque de la fecha 10 del Torneo Clausura y el tanto de la igualdad desató el escándalo en el Estadio Único Madre de Ciudades.

El conjunto santiagueño caía 2-1 hasta el minuto 90, cuando en un ataque, al defensor visitante Nazareno Roselli, que marcaba cuerpo a cuerpo a Horacio Tijanovich en el área, le impactó una pelota en el brazo izquierdo -que lo tenía pegado al cuerpo- luego de que su rival la tocara con el taco.

El polémico penal que le cobraron a Central Córdoba ante Defensa y Justicia

Nadie del Ferroviario, ni futbolistas ni integrantes del cuerpo técnico, pidieron nada, y el juego continuó su rumbo normalmente. Sin embargo, unos momentos después, Fernando Espinoza, encargado del VAR, llamó a Pablo Echavarría, juez principal, para que revisara la jugada por potencial penal. Y tras ver los monitores, el árbitro decidió sancionar pena máxima por "mano deliberada", e imitaba con su codo el movimiento del brazo del zaguero del Halcón.

Lo cierto que es el brazo de Roselli se encontraba retraído y en una posición natural, el contacto con el balón fue completamente involuntario e inevitable, y el presunto movimiento de desvió se produjo una vez que el esférico ya había rebotado. Por supuesto, toda la delegación de Defensa y Justicia protestó airadamente el fallo, pero el penal se ejecutó de todas maneras y Leonardo Sequeira lo terminó intercambiando por el gol del empate para Central Córdoba.

Pero las cosas no quedaron allí. Tras el pitazo final, jugadores y cuerpo técnico del elenco de Florencio Verla se abalanzaron sobre Echavarría para reclamarle, y luego hubo tensión en los pasillos del estadio con un amontonamiento en el que tuvo que intervenir la Policía para que el episodio no pasara a mayores. Leandro Fernández, uno de los referentes del cuadro auriverde, fue contundente: "Lo que pasó en la cancha hoy fue un vergüenza", sentenció desde el campo de juego en dialogo con la prensa oficial.

Archivado en

Notas Relacionadas