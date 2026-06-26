Playoffs hockey sobre patines: Giol dio el golpe ante Murialdo y ya se conocen los semifinalistas del Apertura

En los cuartos de final del Apertura de hockey sobre patines. Giol sorprendió a Murialdo, mientras que Palmira, Casa de Italia e Impsa también clasificaron.

Comenzó la etapa decisiva del Torneo Apertura masculino de hockey sobre patines de Mendoza y la primera fecha de los cuartos de final dejó triunfos para Maipú Giol, Palmira, Casa de Italia e Impsa, que quedaron al frente de sus respectivas series.

En el duelo más atractivo de la jornada, Giol protagonizó un verdadero partidazo al derrotar 8 a 7 a Leonardo Murialdo como visitante y por penales tras empatar 5 a 5 3n 3l tiempo regular. En un encuentro cargado de emociones y con un marcador cambiante, el conjunto maipucino logró quedarse con una victoria clave para comenzar la serie con ventaja.

Playoffs de hockey sobre patines: Giol dio la nota en Murialdo En la pajarera el equipo de Jorge Ullagnero ( entrenador del femenino de Murialdo) comenzó ganado 3 a 0 en los primeros 20 minutos de juego, pero el local reaccionó y al descanso la ventaja era mínima. En los primero segundos del complemento Murialdo lo empató y de ahí en mas fue de ida y vuelta. A falta de 10 segundos ganaba Giol 5 a 4 pero con un 1 segundo en el reloj, Laureano Estrada empató para el local. Una locura. En los penales la visita fue mas efectivo marcó 3 contra 2 del local y se llevó el pase a semis.

Otro de los cruces muy parejos fue el que disputaron Palmira y Talleres B. El Jarillero se impuso 4 a 3 en un encuentro sumamente equilibrado y ahora buscará confirmar la clasificación en el segundo compromiso. El favorito era el Matador que empezó ganando 2 a 0 pero una azul de Felipe Lombardi emparejó las acciones y Palmira descontó. A Falta de 15 para el cierre del partido el local se aventajó 3 a 2 pero a falta de 9 Palmira lo volvió a empatar. El golpe final lo dio Nicolás Patti sobre la chicharra para marcar erl 4 a 3 final, silenciar el Bonano y acceder a semifinales nuevamente.

Por su parte, Casa de Italia no dejó dudas y venció con autoridad 6 a 1 a San Martín, mostrando una gran superioridad ofensiva para dar un paso importante hacia las semifinales.