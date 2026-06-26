Huracán Las Heras suma jerarquía: quién es Emiliano Bogado, el tercer refuerzo para el Federal A

El Globo mendocino continúa armando un plantel competitivo para afrontar la segunda parte del Torneo Federal A. Tras las llegadas de Fernando Cortés y Joel Lucero, confirmó la incorporación del extremo Emiliano Bogado, proveniente de Sarmiento de Resistencia.

Huracán Las Heras no detiene su preparación de cara a una nueva temporada del Torneo Federal A y continúa sumando nombres para fortalecer su plantel. En las últimas horas, la dirigencia oficializó la llegada de Emiliano Bogado , quien se convirtió en el tercer refuerzo del equipo mendocino.

El futbolista arriba desde Sarmiento de Resistencia y se desempeña como extremo derecho, una posición clave para el esquema ofensivo que busca implementar el cuerpo técnico.

Bogado se caracteriza por su velocidad, capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y su constante proyección por las bandas. Su perfil encaja con la idea de un Huracán protagonista, que pretende generar amplitud y profundidad en ataque.

Con esta incorporación, el "Globo" suma un jugador de experiencia en la categoría, capaz de aportar variantes ofensivas y mayor intensidad en los últimos metros del campola segunda parte

Tres incorporaciones para ilusionarse en Huracán Las Heras

La llegada de Emiliano Bogado se suma a las ya confirmadas de Fernando Cortés y Joel Lucero, dos futbolistas que también buscarán aportar jerarquía y competitividad al plantel.

De esta manera, Huracán Las Heras continúa reforzando cada una de sus líneas con el objetivo de conformar un equipo sólido que pueda ser protagonista durante el campeonato.

La expectativa entre los hinchas crece a medida que avanzan los anuncios y el club deja en claro que trabaja para afrontar una temporada con aspiraciones importantes.

Con varias semanas de preparación por delante, el cuerpo técnico espera seguir incorporando piezas que completen un plantel competitivo para uno de los torneos más exigentes del fútbol argentino.

Huracán Las Heras apuesta fuerte. La llegada de Emiliano Bogado es una nueva muestra de que el Globo quiere ser protagonista desde el comienzo del Federal A.