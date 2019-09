Oscar Pinino Mas, exjugador de River, fue contundente luego del empate sin goles en el Superclásico y criticó el planteo de Boca en el Monumental.

"Son unos cagones. Boca parecía Sacachispas, no se puede creer lo que hizo. Y De Rossi parecía que fue a sacar fotos a La Bombonera, a lo mejor quedó impactado con los 70 mil hinchas de River que había", expresó en una entrevista con Súper Deportivo Radio.

"Que se metan en la cabeza que no nos pueden ganar más y si le hacíamos un gol le hacíamos dos o tres", añadió.

Oscar "Pinino" Más en @SuperDeporRadio ️️" Lo que hizo Boca es de cagón. Parecía Fenix o @SacachispasOK. De Rossi parecía que fue a sacar fotos, porque no se lo vio, a lo mejor estaba impactando con los 70 mil hinchas"



Entrevista: https://t.co/T1TjbQ2mh3 pic.twitter.com/0p9ABEnoMY — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) September 2, 2019

Luego, continuó disparando contra Gustavo Alfaro. "Un técnico de Boca no puede parar un equipo así. No me quedan dudas que River lo va a eliminar a Boca. No tienen capacidades para ganarnos. Los tenemos de hijos y los seguiremos teniendo de hijos", disparó. "Lo que presentó Alfaro ayer fue una vergüenza. Hizo un equipo para empatar. Vos no podés tener un técnico que vaya a la cancha de River a empatar. River está metros y metros arriba de Boca. No nos ganaron en Madrid, menos nos van a ganar ahora", concluyó.