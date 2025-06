"Pensé que no volvíamos más": fue parte de los ascensos de Godoy Cruz y así vive el regreso al Gambarte

Y contó, además, sobre lo que le genera la vuelta al barrio: "Me produce nostalgia, muchos recuerdos, los entrenamientos ahí. Generalmente no íbamos a Coquimbito, entrenábamos en el Gambarte , teníamos los camarines abajo de la tribuna, no eran tan lindos como son ahora. Mucha nostalgia por los momentos vividos, por los compañeros, por la gente que ha pasado por el club, por el Loco Julio, todo eso que vivimos y que mamamos de chicos nosotros. Y por todo lo que tiene que ver con lo que es Godoy Cruz hoy. Los dos ascensos, el descenso también, que fue muy duro para todos. Obvio que con ganas de jugar también".

Sobre la invitación a participar del evento de reinauguración, el próximo sábado 5 de julio, expresó: "La invitación para la reinauguración no dice mucho porque quizás hay algunos chicos que estuvieron en esos procesos, que a lo mejor no fueron tan partícipes como yo, pero que de todas maneras son parte de la historia de Godoy Cruz. De todas maneras me llena de orgullo, más que nada porque soy hincha de Godoy Cruz, porque mi abuelo me lo hizo mamar de chico, me llevaba a la cancha. Hay un montón de recuerdos, hice las inferiores en Godoy Cruz, se me vienen a la cabeza un montón de amigos de mi categoría que no llegaron a jugar al fútbol profesional. Es como que me siento representando un poco a todos ellos".

La frustrada vuelta a Godoy Cruz

Marcos Barrera regresó a Mendoza, después de haber pasado por el fútbol peruano y el fútbol boliviano, para vestir la camiseta de Huracán Las Heras en el viejo Argentino B. Sobre la posibilidad de haber regresado al Tomba, el exfutbolista manifestó: "Me hubiese gustado mucho volver a Godoy Cruz, porque me sentía a nivel, me sentía capacitado, mucho más maduro que el jugador que se fue".

Y completó: "Me sentía bien físicamente, me tocó jugar Copa Libertadores y medirme a ese nivel y sentirme bien. Entonces, siempre pensé en que podía volver, aunque tampoco hice campaña ni llamé para eso. Las ganas siempre estuvieron, pero bueno, cuando me tocó volver, me vine a Huracán Las Heras, a un Argentino B".

Godoy Cruz volverá al Gambarte en julio. El sábado 5 será la reinauguración del estadio, con un evento en el que estarán viejas glorias, además del plantel profesional. Luego, el debut oficial será por el Torneo Clausura, el fin de semana del 20 de julio, por la segunda fecha del certamen, ante Sarmiento de Junín.

Mirá la entrevista completa