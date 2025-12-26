¡Pasó Papá Noel! Un club del fútbol mendocino presentó nuevo DT y un renovado escudo
Uno de los clubes del fútbol mendocino con representación a nivel nacional presentó a su nuevo entrenador y hasta renovó su escudo de cara al 2026.
A falta de menos de tres meses para comenzar un nuevo camino en el plano nacional, un importante club del fútbol mendocino presentó de forma oficial a su flamante director técnico como así también el nuevo escudo que acompañará a la institución por los próximos años.
Se trata de Huracán Las Heras, la institución que participa del torneo Federal A y que presentó a Sergio Arias como nuevo entrenador. El experimentado director técnico mendocino tendrá la responsabilidad de conducir al Globo durante la temporada que comenzará a mediados de marzo.
Toti, quien ya logró sendos ascensos con Gimnasia y Esgrima y Atlético San Martín, estará acompañado por Martín Puppato, como ayudante de campo, Pablo Dorado, como preparador físico, y Matías Módica, como entrenador de arqueros.
Huracán Las Heras, con nuevo escudo
Además de la presentación del flamante cuerpo técnico, la institución lasherina estrenó en paralelo su nuevo escudo, que muestra algunos cambios sustanciales en relación con el anterior.
Según consignaron desde el club, “Huracán Las Heras inicia una nueva etapa volviendo a sus raíces, abrazando su historia y honrando a cada generación que construyó este club con mucho esfuerzo, pasión y sentido de pertenencia”.
“El escudo 2026 representa ese regreso a lo esencial: los valores que nos dieron identidad, la mística que nos hizo fuertes y el compromiso de seguir creciendo sin olvidar de dónde venimos. Comenzamos un año que promete ser grande para toda la familia huracanense”, expresaron.