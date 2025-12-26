Las movidas vacaciones de Colapinto en Argentina: su día a día entre pádel con Tevez y sushi con Bizarrap

Mientras pasa la fiestas con su familia en Pilar, Colapinto aprovecha sus vacaciones jugando al pádel con el Apache y yendo a cenar con su amigo Bizarrap.

Franco Colapinto disfruta de sus vacaciones en Argentina antes de volver a subirse al simulador de Alpine.

Franco Colapinto vivió un 2025 inolvidable. A comienzos de temporada fue anunciado como piloto reserva de Alpine y tras 6 carreras donde Jack Doohan no dio con la talla, la escudería francesa lo reemplazó y en su lugar ingresó al argentino (fue en el Gran Premio de Imola).

A partir de ese momento, el pilarense disputó todas las carreras de la Fórmula 1, pero en ninguna logró sumar puntos y salir de los puestos de abajo. De todas maneras, su buen rendimiento dentro de la pista hicieron que en el Gran Premio de Brasil, Flavio Briatore y todo Alpine anunciaran a FC43 como el segundo piloto para la temporada 2026.

Ahora, tras concluir la temporada de F1, Franco Colapinto viajó a Argentina para pasar las fiestas con su familia y allí también aprovechó para hacer diferentes actividades con grandes figuras del deporte y también con su gran amigo, Bizarrap.

Las divertidas vacaciones de Franco Colapinto en Argentina En sus primeros días participó de un evento en Renault Argentina y se reunió con Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta argentina de la ATP, en las oficinas de Pax Assitance, donde jugaron al Ping Pong y corrieron en el simulador. También fue a ver uno de los recitales de Airbag en el Monumental donde se lo vio agitando como un hincha más.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ME_Airbag/status/2001956474684379490&partner=&hide_thread=false Franco Colapinto y Cazzu estuvieron presentes en el último River de Airbag. pic.twitter.com/wasakVp6nF — Los Motores Enfermos (@ME_Airbag) December 19, 2025 El descanso no fue sinónimo de inactividad. Con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al regreso de la competencia (cuyo primer examen será el 26 de enero en Barcelona), se lo pudo ver manteniéndose en ritmo. En ese marco, compartió una jornada de pádel con Carlos Tevez en el World Padel Center de Nordelta y también realizó trabajos en gimnasio, luciendo una camiseta del Club Atlético Pilar.