Paliza de Francisco Cerúndolo ante Dzumhur en el Abierto de Australia: quién será su rival en tercera ronda

Francisco Cerúndolo , número 21 del ranking ATP , aplastó en tres sets al bosnio Damir Dzumhur (66°) y avanzó a la tercera ronda del Abierto de Australia . El albiceleste demostró superioridad durante todo el encuentro y se impuso por 6-3, 6-2 y 6-1 en 1 hora y 38 minutos de juego.

Con este resultado, Cerúndolo , criollo con mejor posición en la tabla mundial, se clasificó a la siguiente instancia del Grand Slam oceánico y este viernes deberá medirse al ruso Andrey Rublev (15°), un duro rival.

Sin dudar y con la confianza por las nubes, el argentino borró del Accor Stadium al bosnio, que se lo vio molesto durante todo el duelo y sin poder contener las arremetidas del nacido en Buenos Aires.

Cada vez más frustrado, Dzumhur fue cediendo terreno, mientras que Cerúndolo aprovechó las desatenciones del rival y mantuvo la calma para golpear en los momentos justos de la partida y así conseguir el triunfo.

El ex número 18 del ranking ATP quebró el saque de su oponente en 7 de 12 oportunidades, dejando en claro la diferencia jerárquica. A su vez, cedió en una sola ocasión su servicio, pero supo resistir a otros intentos por batir su turno.

De esta manera, Cerúndolo se transformó en el primer argentino en pisar la tercera ronda del certamen en 2026.

Tirante cayó ante Tommy Paul y se despidió del Abierto de Australia

Tiago Tirante El platense Thiago Tirante cayó en sets corridos frente a Tommy Paul en la segunda ronda de Australia. Foto: Tomás Rodríguez Couto.

El tenista argentino Thiago Agustín Tirante, número 103 del ranking ATP, sufrió este martes una dura derrota ante el estadounidense Tommy Paul (20°) en la segunda ronda del Abierto de Australia y se despidió del certamen.

El oriundo de La Plata, que venía de vencer al local Aleksandar Vukic en su estreno en el Grand Slam, cayó por un contundente 6-3, 6-4 y 6-2 en dos horas de partido y le puso punto final a su sueño de avanzar en la competencia.

La diferencia de niveles era notable y, si bien Tirante logró acercarse y plantarle cara al norteamericano en el segundo set, en el tercer asalto Paul mostró toda su jerarquía para sentenciar el encuentro.

Ahora, el estadounidense se enfrentará en la tercera ronda del campeonato oceánico al español Alejandro Davidovich Fokina, que venció en cinco sets al estadounidense Reilly Opelka.

Fuente: NA