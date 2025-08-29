Palermo reveló un divertido diálogo con Casillas sobre la Intercontinental contra Real Madrid: "Cómo rompen las..."

Martín Palermo, autor de los dos goles de Boca en la final contra Real Madrid, contó una divertida anécdota que involucra a Iker Casillas.

Hace casi 25 años, el 28 de noviembre del 2000, Boca Juniors obtenía la mayor victoria de su gloriosa historia al vencer al Real Madrid en la Copa Intercontinental en Japón. Fue por 2-1 con dos goles de Martín Palermo, que sentenció el partido en el arranque a los minutos 3 y 6 del primer tiempo.

El Titán, que tuvo aquella jornada una de las actuaciones más importantes (si no la más) de su carrera, recordó varias veces aquella final en entrevistas e informes. Y, a pesar de que ya pasaron dos décadas y media, cada vez que habla de aquel mítico encuentro, siguen apareciendo nuevos detalles y anécdotas desconocidas.

Una de ellas la contó este viernes, e involucra a Iker Casillas, histórico arquero del Merengue y que en aquella oportunidad ya defendía su arco. "Me lo crucé en el Mundial de Clubes, hacía mucho que no lo veía. Me dijo: '¡Cómo me rompen las bolas con los dos goles que me hiciste! Cada vez que se cumple la fecha de los goles, me mandan mensajes...'", reveló el goleador en el programa F90, por ESPN.

"Para colmo, nos sacamos una foto y él hizo el gesto del dos con la mano y la subió a las redes. Los mensajes que le mandaban…", remató su relato Palermo entre risas, y generando una carcajada generalizada en el estudio.