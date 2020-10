Luego de 20 años, Palermo reveló un detalle desconocido de la final contra Real Madrid

El máximo goleador histórico de Boca Juniors, Martín Palermo, recordó la histórica consagración en la final de la Copa Intercontinental ante el Real Madrid y reveló un detalle desconocido del encuentro disputado en Tokio hace 20 años y en el que marcó los dos goles del triunfo Xeneize.

El ex entrenador de Godoy Cruz fue uno de los invitados al programa ESPN FC y allí contó varias anécdotas de su extensa carrera como futbolista, sobre todo de su paso por Boca.

El Titán retrocedió en el tiempo hasta el 28 de noviembre de 2000, cuando el mítico Boca de Carlos Bianchi le ganó por 2 a 1 al poderoso Real Madrid de Luis Figo, Roberto Carlos, Iker Casillas y Raúl para quedarse con la Copa Intercontinental.

Fue Palermo, precisamente, el que anotó los dos goles del Xeneize apenas comenzado el partido, a los 3 y 6 minutos del primer tiempo, y contó una curiosa anécdota ocurrida apenas anotó el segundo tanto, el 2-0 parcial, ante sorpresa de todo el mundo.

El otro protagonista de la historia fue el árbitro de aquella final, el colombiano Oscar Ruiz. "Después del festejo, mientras caminábamos hasta la mitad de la cancha, se me acercó y me dijo ‘No te vas a olvidar más de estos dos goles, de lo que acabás de hacer’", contó, Palermo. "No te das cuenta de lo que hiciste, ¿no?", insistió el colegiado, en un gesto que todavía hoy sorprende al Titán.