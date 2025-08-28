La reacción del plantel del Kairat Almaty cuando les tocó Real Madrid en el sorteo de la Champions League

Los jugadores del Kairat Almati de Kazajistán, club que jugará por primera vez la Champions, festejaron efusivamente el cruce ante el Real Madrid. El video.

Este jueves, la Champions League 2025/26 abrió sus puertas con el sorteo de los cruces de la fase de liga, donde todos los clubes participantes conocieron a los ochos rivales con los que se batirán a duelo a partir de la semana del 16 de septiembre y se disputarán el pase a las rondas de mata-mata. En ese sentido, la gran sorpresa se la llevó el Real Madrid, el equipo más ganador del certamen con 15 conquistas.

No fue un sorteo fácil para la Casa Blanca, ya que deberá jugar contra grandes potencias como el Liverpool, Manchester City y la Juventus, entre otros. Sin embargo, el mayor dolor de cabeza está vinculado al contrincante más humilde con el que se medirá: el Kairat Almaty de Kazajistán, quien se clasificó por primera vez a la Orejona tras dar el batacazo en las fases previas.

Y es que el Merengue deberá hacer el recorrido más largo de toda la competencia para visitar el humilde estadio del equipo debutante: casi 6.500 kilómetros, equivalente a un vuelo de 11 horas. Del lado de enfrente, por el contrario, el conjunto kazajo está viviendo un sueño y así se vio reflejado en la eufórica reacción de los jugadores al enterarse que enfrentarán al Real Madrid en su primera Champions.

Completamente impactados, entre gritos, abrazos y saltos, el plantel completó festejó al momento exacto en el que se enteraron que recibirán al Real Madrid en, probablemente, el partido más importante de su historia. El video fue compartido por la cuenta oficial del Kairat Almaty y no tardó en viralizarse por todas partes del mundo, sobre todo en territorio español.