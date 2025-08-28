Franco Mastantuono, elegido entre las 5 máximas promesas del mundo: quiénes son las otras 4

Franco Mastantuono, la joya del Real Madrid, formó parte del top 5 de las mejores promesas del fútbol junto a otros cuatro cracks.

Franco Mastantuono fue elegido como una de las cinco máximas promesas del mundo.

El mediocampista argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono, fue elegido por el reconocido Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) como el quinto mejor futbolista Sub-20 del mundo.

El prestigioso observatorio presentó un ranking de 200 jugadores menores de 20 años en el que se encuentran varios argentinos, incluso algunos del fútbol local. “La puntuación es el promedio de dos valores: un índice de rendimiento calculado a partir de los datos recopilados exclusivamente por Impect (un centro de datos de fútbol) y un índice de experiencia que tiene en cuenta los minutos jugados, ponderado por el nivel deportivo de los partidos”, se explica en el informe de la organización independiente de investigación y educación, con sede en Suiza.

colapinto mastantuono Franco Mastantuono, la nueva joya del Real Madrid. X @realmadrid

El top 5 de las mejores promesas del mundo con Mastantuono entre ellos El volante surgido en River recibió una puntuación de 85.4, la cual lo colocó en la quinta plaza de la lista, por detrás del atacante brasileño del Chelsea, Estevao Willian (86.7). Asimismo, las joyas españolas del Barcelona, Lamine Yamal y Pau Cubarsí ocupan el primer y segundo lugar respectivamente, mientras que Warren Zaire-Emery, del Paris Saint-Germain, completa el podio.

Además del oriundo de Azul, Santino Andino y Juan Morán (Godoy Cruz), Agustín Medina (Lanús), Maher Carrizo (Vélez), Santiago López (Rosario Central), Jerónimo Domina (Unión) y Luca Reggiardo (Newell’s) son los representantes del fútbol local dentro del listado. En tanto, Álvaro Montoro (Botafogo de Brasil) y Mateo Silvetti (Inter Miami) también integran la nómina.