¡Oficial! Estudiantes anunció la continuidad de Eduardo Domínguez: los detalles del acuerdo

A través de un emotivo video, Estudiantes confirmó el acuerdo total para que Eduardo Domínguez siga al frente del equipo en 2026. ¿Hasta cuándo firma?

Eduardo Domínguez sostiene feliz el Trofeo de Campeones, su quinto título como DT de Estudiantes de La Plata. ¿Qué será de su futuro?

Luego de cerrar un 2025 de película, con las consagraciones en el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, Estudiantes se puso un último objetivo antes de fin de año: asegurar la continuidad de Eduardo Domínguez. Es por eso que, apenas terminó la competencia oficial y en medio de los festejos, la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón se sentó a negociar con el DT que ya logró cinco títulos al frente del club platense, y hubo final feliz.

Sigue los festejos en La Plata: Estudiantes anunció la renovación de Eduardo Domínguez Sí, porque este lunes por la noche, el Pincha anunció oficialmente la continuidad del Barba al frente del vigente campeón del fútbol argentino. El vínculo actual finalizaba este 31 de diciembre y se llegó a un acuerdo para estirarlo hasta fines de 2027, es decir, por los próximos dos años.

Con un emotivo video, la institución de La Plata confirmó el acuerdo por la renovación con un especial mensaje de por medio: "Cinco títulos y el apasionado deseo de ir por más, Tenemos un largo camino por seguir recorriendo, Eduardo", publicaron en las redes oficiales.

Estudiantes anunció la continuidad de Domínguez: seguirá ligado al club hasta diciembre de 2027. Estudiantes anunció la continuidad de Domínguez: seguirá ligado al club hasta diciembre de 2027. Video: @EdelpOficial Las charlas no fueron automáticas. La primera oferta fue rechazada por Domínguez y obligó a la CD a reformular los números del contrato. Con el correr de los días, las diferencias se fueron limando hasta llegar a un entendimiento que dejó a ambas partes conformes: contrato por dos años más y mejora salarial incluida.

Los clubes en los que había sonado el Barba en caso de irse del Pincha, algo que no sucedió En medio de la incertidumbre, Boca fue uno de los posibles destinos que sonaron en caso de que el Barba decida no seguir al frente de Estudiantes. Además, también se habló de un interés de Flamengo, aunque horas más tarde el gigante brasileño terminó renovando a Filipe Luis.