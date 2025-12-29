Insólito: pese a haber anunciado públicamente su salida, Leandro Díaz renovó con Atlético Tucumán

Cuando todo indicaba que su tercer ciclo en Atlético Tucumán estaba cerrado, Leandro Díaz sorprendió a todos con una inesperada decisión. Luego de la eliminación en el Torneo Clausura, el delantero se había despedido del club con un sentido mensaje en sus redes sociales, pero ahora dio marcha atrás: este lunes, firmó la renovación de su contrato y seguirá ligado al Decano hasta diciembre de 2026.

Giro inesperado: Leandro Díaz renovó su contrato con Atlético Tucumán El punto de quiebre se había dado a mediados de octubre, en la derrota 1-2 ante San Lorenzo en el José Fierro. Aquella noche, el Loco quedó en el centro de la polémica por su reacción desmedida ante los cantitos de los hinchas, a tal punto que intentó abrir un portón e intentó meterse en la platea para pelearse con un hincha que lo insultaba a lo lejos (debió ser frenado por sus propios compañeros).

Ese episodio profundizó la ruptura y dejó la sensación de que no había vuelta atrás. De hecho, el capitán del elenco tucumano anunció públicamente que no seguiría ligado al club de cara a la temporada 2026. "Es la última vez que visto esta camiseta como jugador. Pero la voy a llevar en el alma hasta el último día de mi vida como cada uno de ustedes", expresó el ex Lanús en una historia de Instagram publicada a fines de noviembre. Además, cerró con un mensaje para los hinchas: "Siempre voy a estar agradecido a la gente por el aguante que nos dieron. Los voy a extrañar”.

El delantero continuará defendiendo nuestra gloriosa camiseta, formando parte de los trabajos de… pic.twitter.com/HenKdCUe4I — Atlético Tucumán (@ATOficial) December 29, 2025 Sin embargo, un mes después de su despedida, el Loco Díaz dio un giro inesperado en su futuro y resolvió seguir por, al menos, un año más en Atlético Tucumán. "Leandro Díaz renovó su contrato con Atlético Tucumán hasta diciembre de 2026 y ya se encuentra realizando la pretemporada junto al resto del plantel profesional", comunicó el club de manera oficial, con una foto de jugador entrenándose a la par de sus compañeros.