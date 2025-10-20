No se vio en TV: la fuerte queja de Juanfer Quintero con Gallardo por Salas y cómo reaccionó el DT

El volante colombiano se fastidió con el exdelantero de Racing y se lo transmitió a Marcelo Gallardo, que tuvo una reacción impensada.

No se vio en TV: la fuerte queja de Juanfer Quintero con Marcelo Gallardo por Salas y cómo reaccionó el DT. Foto: Archivo

El River de Marcelo Gallardo se llevó un vital y necesario triunfo del Mario Alberto Kempes de Córdoba. Tras cuatro derrotas al hilo en el torneo Clausura, el Millonario venció 2-0 a Talleres con goles de Montiel y Meza, volvió a sumar de a tres y alcanzó la línea de los 21 puntos.

En un partido que no tuvo mucho juego, Juan Fernando Quintero fue el director de orquesta de un River que sigue mostrando signos de debilidades en algunas zonas del campo. Sin embargo, el volante colombiano siempre suele generar alguna ocasión de peligro y de los pies de él surgió el primer tanto de la noche. Gran pase a Milton Casco, remate del 3 al palo, rebote y gol de Cachete.

La fuerte queja de Juanfer Quintero con Gallardo por Salas y cómo reaccionó el DT A pesar de que su equipo estaba ganando, a JFQ se lo vio molesto en gran parte del PT. Esto se debe a que le recriminó a Maxi Salas que debía “picar más al espacio”, pero como el ex futbolista de Racing no lo hacía, Juanfer se lo dijo a Marcelo Gallardo y la reacción del DT lo dijo todo…

La fuerte queja de Juanfer Quintero con Gallardo por Salas y cómo reaccionó el DT (Créditos: ESPN Fútbol 1) El Muñeco asentó la cabeza dándole la razón al colombiano, pero con una cara de impotencia, ya que da la sensación de que no le gustó que se lo haya dicho en el medio del partido. De todas maneras, la situación no escaló a mayores y todo continuó igual entre el jugador y el entrenador.

La bronca de Quintero al ser reemplazado en el segundo tiempo Ya en el complemento y con el partido 1-0 a favor de River, Marcelo Gallardo optó por reemplazar a Juanfer, quien venía teniendo una buena actuación. El ex América de Cali se mostró molesto al dejar el campo, ya que estaba rindiendo bien en un equipo que no mostraba demasiado nivel de juego. Al salir, lanzó un objeto hacia el banco de suplentes y, al sentarse, se lo vio decir: “Siempre es la misma mierda”, en alusión a que frecuentemente lo sustituyen.