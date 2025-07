No se vio en TV: el picante gesto del capitán de Platense a los hinchas de River tras el 3-1

Un Monumental colmado como de costumbre se conectó al grito de "Este es el famoso River ", minutos antes de que el árbitro Leandro Rey Hilfer diera el pitazo final. Esta situación no pasó desapercibida por Ignacio Vázquez , el capitán del Calamar, que ni bien se dio cuenta de los cantitos reaccionó con gestos contra la gente del elenco de Ñúñez.

Video: Fútbol 1 ESPN

El zaguero central de Platense, recordado por aquel famoso enojo con el juez Yael Falcón Pérez en el sorteo de los penales vs. River en los playoffs del Apertura, se señaló con los dedos de cada mano los oídos y, posteriormente, alzó los brazos haciendo referencia a un "no se escucha nada". Todo esto, mientras el juego no se había parado y seguía su normal transcurso.