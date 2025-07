A Donald Trump le preguntaron quién es el mejor futbolista de la historia y no dudó: "Era fantástico"

Luego de la entrega de medallas y de la posterior coronación de los Blues, donde el máximo gobernante de EE.UU. fue el encargado de entregarle la Copa al elenco londinense junto a Gianni Infantino, Trump se tomó unos minutos para hablar con la transmisión oficial y no dudó un segundo cuando le preguntaron sobre quién es el mejor futbolista de la historia. Y al pueblo argentino no le va a gustar mucho...

Ni Messi ni Maradona: Donald Trump eligió al mejor futbolista de todos los tiempos

"Probablemente me iré por lo clásico. Es como decir Babe Ruth, pero diría que Pelé fue grandioso", aseguró Trump a DAZN, comparando al crack brasileño con el mítico beisbolista. Si bien el presidente no salió de la lógica y mencionó a uno de los jugadores que siempre está en consideración cuando se habla de esa temática, no dejó de sorprender que ni siquiera allá nombrado al pasar a Lionel Messi, quien además milita hace un largo tiempo en la liga de su país (la MLS) o Diego Armando Maradona.