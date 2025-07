Marcelo Gallardo dio detalles de la negociación por Juanfer Quintero para su vuelta a River: "Dependerá de la..."

No obstante, el DT de River también hizo un análisis más intenso y generalizado de lo que vienen siendo los últimos mercados de pases: "No son fáciles, nos tenemos que renovar por las ventas que hacemos, por futbolistas que no terminan de estacionarse, de poder cumplir con un recorrido que nos dé el crecimiento y obtener los mejores recursos, que son los propios y no los podemos sostener, como Mastantuono ahora y Echeverri antes".