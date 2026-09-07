Nicolino Locche moría hoy pero en 2005 iniciando otra leyenda

El 7 de septiembre de 2005 moría Nicolino Locche , uno de los deportistas más singulares en la historia de la Argentina y, hace raaaaaaato, busco en vano alguna palabra que nos resuma una vida insólita, gloriosa, decadente y fuera de lo usual.

No hay una palabra que pueda encerrar a Nicolino: a lo mejor un haiku, el horóscopo del día o una martingala absurda para ganarle a la banca. No hay una palabra que pueda encerrar a Nicolino: a lo mejor un haiku, el horóscopo del día o una martingala absurda para ganarle a la banca.

Cuando el saltimbanqui del boxeo argentino detuvo su loco corazón apenas tenía 66 años. Pero su vida parecía la de esos profetas al estilo de Matusalén o de Mirtha, intuyo.

"Un tipo harto de llevarse puesto", al decir de Osvaldo Soriano, en su novela "Una sombra ya pronto serás".

Nació en Tunuyán y murió en Las Heras, en el conurbano de la ciudad de Mendoza. Lo primero pasó en 1939. Como si nada. Como si hubiera sido el nacimiento de otra persona más.

"Pocas cosas en el mundo son más agotadoras que golpear el aire", escribió Rodolfo Braceli, un amigo del Intocable. Vivió la experiencia de hacer 4 rounds en desafío previo sin ni siquiera llegar a rozar a Nicolino.

La primera pelea profesional de Nicolino fue en diciembre de 1958, ante el boxeador Luis Garcia, un combate que comenzó el amor entre Locche y la Federación Mendocina de Box, pero que jamás pudo superar la comunión que protagonizó con la noches épicas en el Luna Park.

En esa pelea de 1958 también se desató otro rito iniciático, quizá a pesar de su propio carácter.

Fue el bautismo para su eterna fuga, el escape más certero y endemoniado que se haya visto en uno de esos gladiadores que suben a una arena, a la que llaman ring, y en la que todo se simplifica rapidongo: matar o morir.

Nicolino no hizo ninguna de estas cosas que hasta entonces eran el ABC de ese deporte (y también de la guerra y del comercio y de las ideas). Nicolino no hizo ninguna de estas cosas que hasta entonces eran el ABC de ese deporte (y también de la guerra y del comercio y de las ideas).

Afirmo: Nicolino deseaba el triunfo, ganarle a ese ocasional tipo con esos pantalones ampulosos de los pugilistas, pero sintetizó y creó una nueva ley para el boxeo: el que se despeina, pierde; el que se encarniza, pierde; el que sale a cazar, pierde.

Y como debe haber un ganador, decidió que iba a bailar, cansar rivales, enloquecerlos con sus reflejos enfermantes para esquivar la violencia y las balas.

Y cuando el sol aclarara era cuestión de aprovechar el momento justo, en el lugar justo. Y cuando el sol aclarara era cuestión de aprovechar el momento justo, en el lugar justo.

En eso, Nicolino (hasta ahora) es insuperable en ese deporte.

Boxeo

¿Fue un gran boxeador? Sí.

¿Fue un gran deportista? No.

¿Fue un innovador? Sí.

Y a estas preguntas, incluso Nicolino las podría contradecir. Pero siempre, siempre, hizo todo sin despeinarse. Y sin pensarlo demasiado.

¿Era un artista? De eso se trata. Lo fue durante su carrera deportiva, a la que llamarla deportiva es una licencia poética.

Fue campeón. Fue recontra mega archi plus ultra campeón. El rival más duro de Nicolino fue el mismo Locche. Y manejando eso (que nunca manejó), el calvado y microscópico héroe de Tunuyán nunca se despeinó.

Fue muy consecuente con ese objetivo.

Su última pelea fue en Bariloche, el sitio más extraño para el retiro de un boxeador argentino. Allá en una Patagonia paradisíaca estuvo El Intocable en su último baile. En lo formal enfrentó a Ricardo Molina, en agosto de 1976.

Tanto en el debut como en su retiro de la vida de boxeador profesional, Nicolino Locche salió victorioso. Y la leyenda dice que lo hizo sin despeinarse.

El tipo era así: un perseguidor de leyes que ni aún hoy sabemos si fueron su imaginación paralela o el núcleo de su verdadero talento. O ambas condiciones.

Mendoza

Cuando se murió, un día como hoy pero del 2005, Mendoza perdió a uno de sus mejores exponentes, pero tan misterioso como si hubiera sido creado por Shakespeare.

Gracias por el fuego. Y por el humo de cigarrillo. Y siempre sin despeinarse.