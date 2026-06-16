Nico Paz tomó una decisión sobre su futuro y le dio una respuesta al Real Madrid
El futbolista argentino ya comunicó su postura sobre la próxima temporada, en medio de las especulaciones sobre un posible cambio de club.
Nico Paz ya habría tomado una decisión respecto de su futuro y, según informó la prensa española, continuará su carrera en Como pese al interés del Real Madrid por reincorporarlo para la próxima temporada.
El mediocampista argentino de 21 años considera que su desarrollo deportivo todavía tiene mejores perspectivas en el club italiano, donde logró consolidarse como una de las figuras del proyecto encabezado por Cesc Fábregas.
La postura del futbolista llega en un momento en el que la dirigencia madrileña analizaba seriamente la posibilidad de ejercer los mecanismos previstos para recuperarlo y sumarlo nuevamente al plantel profesional.
La decisión de Nico Paz
Según reveló el diario AS, Paz ya le comunicó al Real Madrid su intención de permanecer en Como y descartar, al menos por ahora, un regreso al club español. La información señala que el jugador prioriza la continuidad y el protagonismo que ha conseguido en Italia durante las últimas temporadas.
Desde su llegada al conjunto italiano, el argentino acumuló 75 partidos, 19 goles y 17 asistencias, además de recibir varios reconocimientos individuales por su rendimiento. Su evolución lo convirtió en una de las piezas más importantes del equipo y despertó el interés de diferentes instituciones europeas.
Entre los clubes que siguieron de cerca su situación aparecen el Inter de Milán y el propio Real Madrid, donde debutó oficialmente en noviembre de 2023 en el estadio Santiago Bernabéu.
El vínculo con Como
A pesar de que en la entidad madrileña valoran sus condiciones y contemplaban su regreso para reforzar el plantel, el futbolista entiende que en este momento no tiene garantizado un rol protagónico en la Casa Blanca.
En cambio, en Como mantiene una posición central dentro del proyecto deportivo y además tendrá la oportunidad de disputar la próxima edición de la Champions League, un aspecto que habría influido en su decisión de continuar en el fútbol italiano.
La noticia representa un contratiempo para los planes del Real Madrid, aunque el club conserva herramientas para recuperar al jugador en el futuro. La institución española mantiene vigente una cláusula de recompra de 10 millones de euros que podrá ejecutar hasta el 30 de junio de 2027.
Más allá de su deseo de seguir en Italia, el futuro de Nico Paz continúa estrechamente ligado al Real Madrid, que conserva capacidad de decisión sobre una eventual transferencia. Mientras tanto, el mediocampista permanece concentrado con la Selección argentina, que este martes debuta en el Mundial frente a Argelia.