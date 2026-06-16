Nico Paz tomó una decisión sobre su futuro y le dio una respuesta al Real Madrid

El futbolista argentino ya comunicó su postura sobre la próxima temporada, en medio de las especulaciones sobre un posible cambio de club.

El volante de 21 años es una pieza clave en el Como.

Nico Paz ya habría tomado una decisión respecto de su futuro y, según informó la prensa española, continuará su carrera en Como pese al interés del Real Madrid por reincorporarlo para la próxima temporada.

El mediocampista argentino de 21 años considera que su desarrollo deportivo todavía tiene mejores perspectivas en el club italiano, donde logró consolidarse como una de las figuras del proyecto encabezado por Cesc Fábregas.

La postura del futbolista llega en un momento en el que la dirigencia madrileña analizaba seriamente la posibilidad de ejercer los mecanismos previstos para recuperarlo y sumarlo nuevamente al plantel profesional.

La decisión de Nico Paz Según reveló el diario AS, Paz ya le comunicó al Real Madrid su intención de permanecer en Como y descartar, al menos por ahora, un regreso al club español. La información señala que el jugador prioriza la continuidad y el protagonismo que ha conseguido en Italia durante las últimas temporadas.

nico paz diario as La publicación del diario AS sobre Nico Paz. Desde su llegada al conjunto italiano, el argentino acumuló 75 partidos, 19 goles y 17 asistencias, además de recibir varios reconocimientos individuales por su rendimiento. Su evolución lo convirtió en una de las piezas más importantes del equipo y despertó el interés de diferentes instituciones europeas.