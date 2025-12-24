Napoli invitó a Boca a jugar un amistoso en el Diego Armando Maradona: cuál es la única traba

A Boca se le presentó la oportunidad única de enfrentar al Napoli en Italia, aunque hay un importante inconveniente que dificulta el potencial encuentro.

Mientras el plantel se toma vacaciones, Boca Juniors comienza a planificar la pretemporada (que comenzará el 2 de enero) para preparar de la mejor manera posible el 2026. Y en el horizonte, se le presentó en las últimas horas una tentadora e histórica oportunidad: jugar una amistoso contra el Napoli nada menos que en el Stadio Diego Armando Maradona.

Ambas instituciones están fuertemente ligadas por el futbolista más grande de todos los tiempos, que dejó una huella imborrable con sendas camisetas y logró una profunda identificación con las dos, únicamente comparable con la de la Selección argentina. Por lo tanto, que puedan jugar un partido entre sí en el estadio que lleva su nombre aparece como una chance única.

El calendario, la única traba para el amistoso entre Boca y Napoli Después de 7 años en el club, Maradona se volvió el máximo ídolo del Napoli Foto: Selección Argentina Maradona, un nombre que une a Boca con el Napoli. @Argentina Si bien la invitación del elenco partenopeo fue concreto, existe un único pero fuerte inconveniente, que es encontrar una fecha para disputar el encuentro. Por un lado, el Xeneize, con el arranque de la temporada a fines de enero y con triple competencia, no tendrá mucho margen. El calendario europeo, en tanto, entre ligas locales y competencias internacionales, suele ser también bastante ajustado.

A esto se le suma el hecho de que a mitad de año se juega el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, lo que acota todavía más las fechas. Por lo tanto, no será sencillo encontrar una ventana que les sirva tanto a los de la Ribera como a los del sur italiano sin que comprometa a alguno de los dos con sus respectivas competencias oficiales.