Nacho Fernández se despidió de River antes de firmar con Gimnasia: "Me toca volver a casa"

A horas de acordar su regreso al Lobo, Ignacio Fernández publicó un extenso mensaje en sus redes sociales que conmovió al mundo River.

Ignacio Fernández cerró una etapa importante de su carrera y abrió otra cargada de simbolismo. A sus 36 años, y tras confirmarse que ya no sería tenido en cuenta por Marcelo Gallardo en 2026, el mediocampista tomó la decisión de volver a Gimnasia y Esgrima de La Plata, el club que lo formó y al que volverá luego de 10 años.

Lo que era un secreto a voces terminó de oficializarse en las últimas horas con el acuerdo cerrado entre el jugador y el Lobo. Pero antes de firmar por un año en la institución que lo vio nacer, Nacho utilizó sus redes sociales para cerrar su segundo ciclo en River con un mensaje cargado de emoción, donde dejó en claro lo que significó el club de Núñez en su carrera.

El mensaje de despedida de Nacho Fernández en River “Hoy toca despedirme del club que me dio más alegrías de las que me hubiese imaginado“, comenzó escribiendo el volante en su cuenta de Instagram, en un posteo que rápidamente fue replicado por hinchas y excompañeros del Millonario.

En el mismo mensaje, Fernández profundizó sobre ese cierre agridulce, ya que en el último tiempo no fue considerado por Gallardo: “Son sentimientos encontrados, de tristeza por no haberme podido despedir como marca la historia de River, cumpliendo con los objetivos que nos habíamos planteado pero con la tranquilidad de haberlo intentado hasta el final. Y de felicidad porque junto con todos mis compañeros dejamos una huella imborrable que va a quedar en la historia!!“, afirmó.

Nacho Fernández se despidió de River con un sentido posteo en su cuenta de Instagram. Nacho Fernández se despidió de River con un sentido posteo en su cuenta de Instagram. Y claro, también hubo espacio para los agradecimientos: “Agradecer a todos los dirigentes y cuerpo técnico por haber confiado en mi y también agradecer a toda la gente por el cariño que recibí en mis dos etapas en el club. Sin dudas se robaron una gran parte de mi corazón y el de mi familia!!“.